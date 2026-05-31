Szokujące sceny na Manhattanie. Polski konsulat i pomnik legendarnego bohatera oblane farbą
Czerwona farba na elewacji. Służby postawione w stan gotowości
Do zdarzenia doszło w piątek w godzinach porannych w ścisłym centrum Manhattanu. Wandal zaatakował polską placówkę dyplomatyczną, oblewając jaskrawą, czerwoną farbą główne drzwi wejściowe, fragment reprezentacyjnej elewacji budynku oraz usytuowany tuż obok pomnik.
Sprawa została natychmiast uznana za incydent o charakterze priorytetowym w obszarze bezpieczeństwa instytucji państwowych. Konsul generalny RP w Nowym Jorku, Mateusz Sakowicz, w oficjalnym oświadczeniu stanowczo potępił ten czyn, nazywając go bezmyślnym aktem wandalizmu.
Stanowisko polskiej dyplomacji: – Właściwe służby we współpracy z nami się tym zajmują. To jest obecnie jeden z naszych najważniejszych priorytetów. Na tym etapie nie mamy jednak żadnych twardych podstaw, by doszukiwać się w tym zdarzeniu głębszego manifestu czy konkretnych motywacji politycznych. To wygląda po prostu na ordynarny akt wandalizmu ocenił konsul Mateusz Sakowicz.
Służby miejskie wkraczają z chemią. Trwa usuwanie szkód
Substancja barwiąca trwale pokryła fragmenty muru oraz część zabytkowej struktury architektonicznej. Pracownicy konsulatu natychmiast podjęli próbę ratowania mienia i własnymi siłami zmyli zanieczyszczenia z miejsc, w których było to technicznie możliwe.
Z uwagi na ryzyko trwałego uszkodzenia materiału elewacyjnego, do usunięcia pozostałości plam zostały wezwane specjalistyczne nowojorskie służby komunalne. Amerykańscy technicy oczyszczą obiekt przy użyciu zaawansowanych i agresywnych środków chemicznych.
Burzliwa historia „ławeczki” i pamięć o legendarnym emisariuszu
Słynny pomnik, potocznie nazywany przez nowojorczyków i Polonię „ławeczką Karskiego”, znajduje się w prestiżowej lokalizacji na Manhattanie u zbiegu 37 Ulicy oraz Alei Madison. Monument został oficjalnie odsłonięty w 2000 roku i na stałe wpisał się w tkankę miejską Nowego Jorku.
Niestety, piątkowy incydent nie jest pierwszym przypadkiem naruszenia tego miejsca pamięci. Pomnik stał się już obiektem chuligańskich dewastacji w przeszłości, między innymi w 2017 roku. Z kolei w 2015 roku, w ramach legalnego i pokojowego projektu artystycznego z okazji 15. rocznicy śmierci bohatera, polska artystka Olek (Agata Oleksiak) tymczasowo otuliła figurę unikalną instalacją ze złotej włóczki.
Kluczowe fakty o incydencie i obiekcie na Manhattanie
|Cecha / Lokalizacja
|Szczegóły historyczne i status śledztwa (maj 2026 r.)
|Miejsce zdarzenia
|Nowy Jork, róg 37 Ulicy i Madison Avenue, Manhattan.
|Szkody materialne
|Zanieczyszczenie czerwoną farbą drzwi konsulatu, elewacji oraz figury pomnika.
|Status sprawcy
|Niezidentyfikowany (trwają czynności wyjaśniające nowojorskiej policji).
|Metoda czyszczenia
|Działania własne personelu dyplomatycznego + specjalistyczna chemia służb miejskich.
|Kim był Jan Karski?
|Bohater II wojny światowej, kurier podziemia, autor raportów o Holokauście, prof. Georgetown.
Świadek prawdy o Zagładzie
Jan Karski to jedna z najbardziej kryształowych i zasłużonych postaci w historii XX wieku. W trakcie trwania II wojny światowej jako naoczny świadek zebrał wstrząsające dowody na masową eksterminację ludności żydowskiej w niemieckich obozach zagłady. Ryzykując życiem, przedarł się na Zachód, by przekazać te oficjalne raporty przywódcom państw alianckich.
Po zakończeniu działań wojennych Karski pozostał w Stanach Zjednoczonych, gdzie przez dekady kontynuował karierę naukową jako ceniony profesor na prestiżowym Uniwersytecie Georgetown w Waszyngtonie. Do końca życia pozostał globalnym ambasadorem prawdy historycznej i praw człowieka.
