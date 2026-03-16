Szokujące sceny w samolocie do Warszawy. Awantura z agresywnym pasażerem
Niebezpieczne sceny rozegrały się na pokładzie samolotu lecącego z Teneryfy do Warszawy. Jeden z pasażerów zachowywał się agresywnie wobec załogi, a po wylądowaniu próbował uciec z maszyny. Na miejscu natychmiast interweniowała Straż Graniczna.
Awantura już w trakcie lotu
Do incydentu doszło 12 marca na pokładzie samolotu lecącego z Teneryfy do stolicy Polski. Jak wynika z informacji przekazanych przez Nadwiślański Oddział Straży Granicznej, jeden z pasażerów od początku sprawiał problemy.
Mężczyzna nie wykonywał poleceń załogi i odmawiał zajęcia miejsca. Jego zachowanie stawało się coraz bardziej agresywne, a sytuacja szybko wymknęła się spod kontroli.
W pewnym momencie pasażer miał kilkukrotnie uderzyć jednego z członków załogi.
Próba ucieczki po wylądowaniu
Kulminacja zdarzeń nastąpiła już po lądowaniu samolotu w Warszawie. Gdy maszyna kołowała do stanowiska postojowego, mężczyzna odepchnął członków załogi i samowolnie otworzył drzwi samolotu.
Następnie zjechał po wysuniętym trapie ewakuacyjnym na płytę lotniska i próbował uciekać.
Na miejsce natychmiast skierowano funkcjonariuszy Grupy Interwencji Specjalnych Straży Granicznej z lotniska Warszawa-Okęcie.
Interwencja służb na lotnisku
Agresywny pasażer został szybko zatrzymany przez funkcjonariuszy. Ze względu na jego zachowanie konieczne było zastosowanie środków przymusu bezpośredniego.
Strażnicy graniczni użyli technik obezwładniających oraz kajdanek, aby opanować sytuację i bezpiecznie zatrzymać mężczyznę.
Jak ustalono, był to 27-letni obywatel Hiszpanii.
Decyzja o wydaleniu z Polski
Po zatrzymaniu mężczyzna został przewieziony do lotniskowego ambulatorium, gdzie przeprowadzono badanie lekarskie. Następnie wszczęto wobec niego postępowanie w związku z zagrożeniem bezpieczeństwa w komunikacji lotniczej.
Komendant placówki Straży Granicznej na lotnisku Warszawa-Okęcie wydał decyzję o wydaleniu cudzoziemca z Polski.
Sąd zdecydował również o umieszczeniu 27-latka w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców na trzy miesiące.
Co to oznacza dla pasażerów
Służby przypominają, że agresywne zachowanie na pokładzie samolotu jest traktowane bardzo poważnie i może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych.
Zakłócanie bezpieczeństwa lotu czy ignorowanie poleceń załogi może skutkować zatrzymaniem, wysokimi karami finansowymi, a w przypadku cudzoziemców także decyzją o wydaleniu z kraju.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.