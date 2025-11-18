Szokujące ustalenia policji. Brutalne zabójstwo 44-letniego mężczyzny w Warszawie
Warszawscy policjanci przeprowadzili jedną z najszybszych i najbardziej skoordynowanych operacji ostatnich miesięcy. W ciągu zaledwie kilkudziesięciu minut od zgłoszenia funkcjonariusze zatrzymali 22-letnią kobietę i 37-letniego mężczyznę podejrzewanych o udział w zabójstwie 44-latka. Do dramatycznego zdarzenia doszło w mieszkaniu na terenie warszawskiego Wawra.
Według informacji przekazanych przez policję, to świadek zawiadomił służby, dzwoniąc pod numer alarmowy. Mężczyzna zgłosił, że usłyszał słowa „chyba go zabiłeś”, wypowiedziane przez kobietę do jej partnera. To właśnie ten sygnał uruchomił natychmiastową reakcję wszystkich funkcjonariuszy pełniących służbę w komendzie.
Skoordynowana akcja i szybkie zatrzymanie
Po odebraniu zgłoszenia policjanci natychmiast rozpoczęli ustalanie miejsca podejrzanego zdarzenia oraz osób mogących mieć z nim związek. W akcji brali udział wszyscy funkcjonariusze obecni na służbie, którzy błyskawicznie wymieniali informacje i koordynowali działania operacyjne.
Dzięki temu już po krótkim czasie udało się dotrzeć do lokalizacji, w której przebywała poszukiwana para. 22-latka i 37-latek zostali zatrzymani i przewiezieni do policyjnych cel. W mieszkaniu, do którego wezwano policję, znaleziono ciało 44-letniego mężczyzny. Według wstępnych ustaleń to właśnie tam doszło do zbrodni.
Zarzuty i decyzje prokuratury
Śledczy szybko zgromadzili obszerny materiał dowodowy, który pozwolił na postawienie zarzutów zatrzymanym. W Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Praga Południe:
– 37-latek usłyszał zarzut zabójstwa,
– 22-latka odpowie za nieudzielenie pomocy osobie znajdującej się w stanie grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.
Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 37-latka, natomiast wobec kobiety zastosowano policyjny dozór oraz zakaz opuszczania kraju.
Śledztwo trwa
Postępowanie prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Warszawa-Praga Południe. Policja zapowiada dalsze ustalanie szczegółów i okoliczności tragedii, która rozegrała się w jednym z mieszkań na Wawrze.
To kolejna sytuacja, która pokazuje, jak kluczowe dla ratowania życia i bezpieczeństwa jest szybkie reagowanie świadków oraz sprawne działania służb.
