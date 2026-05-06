Szokujące wstępne ustalenia. Nie żyje doświadczony kapitan PPL LOT
We wtorek, 5 maja, podczas walki z dużym pożarem lasu w powiecie biłgorajskim doszło do tragedii. Samolot gaśniczy M-18B Dromader rozbił się w rejonie objętym ogniem. Pilot maszyny zginął na miejscu.
Maszyna o rejestracji SP-ZUT wystartowała z Warszawy o godzinie 19:10. Z danych radarowych wynika, że około 20:41 zniknęła z systemów śledzenia lotów. Do katastrofy doszło w pobliżu miejscowości Osuchy, gdzie trwała akcja gaśnicza. Jak przekazał rzecznik wojewody lubelskiego Marcin Bubicz, samolot spadł bezpośrednio na teren objęty pożarem. Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe.
Śledztwo w sprawie prowadzi prokuratura oraz Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Jak informuje portal rynek-lotniczy.pl, jedna kwestia budzi szczególne wątpliwości – pora startu. Samoloty tego typu nie powinny brać udziału w akcjach po zmroku, co rodzi pytania o okoliczności decyzji o locie.
Według wstępnych ustaleń za sterami znajdował się Andrzej Gawron – doświadczony pilot i były kapitan PLL LOT. Po zakończeniu kariery liniowej pracował jako instruktor i pilot Dromadera. Jego śmierć poruszyła środowisko lotnicze.
Śledczy mogą mieć utrudnione zadanie. Dromadery nie są wyposażone w rejestratory lotu, co oznacza, że odtworzenie dokładnego przebiegu zdarzeń będzie trudniejsze. Wiadomo jednak, że przed katastrofą samolot pokonał około 300 km, choć jego maksymalny zasięg wynosi nawet 1000 km.
Tragedia rodzi dziś jedno kluczowe pytanie: dlaczego maszyna wystartowała o tak późnej porze i czy miała prawo brać udział w akcji gaśniczej po zmroku.
