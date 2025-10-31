Szokujące wyniki badań! Sztuczna inteligencja uczy nas… mniej niż Google.
Sztuczna inteligencja dostarcza płytszej wiedzy niż samodzielne wyszukiwanie. W dobie gdy narzędzia oparte na sztucznej inteligencji zyskują ogromną popularność często zakładamy że to one wiedzą więcej i szybciej niż my.
Tymczasem najnowsze badania i obserwacje wskazują że odpowiedź na to założenie może być mniej oczywista. Okazuje się że korzystanie z systemów AI do uzyskania wiedzy może skutkować powierzchownym zrozumieniem i mniejszym zaangażowaniem niż samodzielne, głębsze przeszukiwanie informacji.
Gdy człowiek samodzielnie przeszukuje internet porusza się po źródłach buduje własne powiązania między faktami analizuje różne punkty widzenia i staje się aktywnym użytkownikiem wiedzy. W przypadku korzystania z AI często otrzymuje gotową odpowiedź generowaną automatycznie nie musi samodzielnie wybierać, weryfikować i krytycznie oceniać informacji. W rezultacie jego zaangażowanie i czas poświęcony na poznanie tematu może być znacznie krótszy a zrozumienie bardziej powierzchowne.
Co to oznacza dla Ciebie Czytelnika artykułu? Jeśli korzystasz z narzędzi AI do szybkiego uzyskania informacji warto poświęcić chwilę na głębszą eksplorację zagadnienia. Jeżeli jesteś uczniem studentem albo profesjonalistą który chce osiągnąć realne zrozumienie materiału zamiast jedynie powierzchownych odpowiedzi to samodzielne wyszukiwanie i selekcja źródeł nadal pozostają niezastąpione. Dla firmy czy instytucji która planuje wykorzystać sztuczną inteligencję w procesie zarządzania wiedzą to znak że same algorytmy nie wystarczą konieczne jest zaprojektowanie mechanizmów które angażują użytkownika i pozwalają mu krytycznie korzystać z wyników.
W erze w której technologia obiecuje natychmiastowe odpowiedzi ważne jest by pamiętać że prawdziwa wiedza wymaga czasu refleksji i aktywnego udziału człowieka. Korzystając z AI można zyskać szybkość ale ryzykując że zyskamy jedynie szybkie odpowiedzi, nie głębokie zrozumienie.
Źródła: PAP/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.