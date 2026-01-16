Szokujące zapisy w nowym „1000 plus” dla seniorów. Twój wniosek może trafić prosto do niszczarki

16 stycznia 2026 19:14 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Radość z nowego wsparcia finansowego może być przedwczesna. Choć ustawa o bonie ciepłowniczym weszła w życie 14 stycznia 2026 roku, przepisy zawierają kruczek, który może pozbawić tysiące seniorów gotówki. Samorządy otrzymały prawo do pozostawienia wniosków „bez rozpoznania”, co w praktyce oznacza całkowitą blokadę wypłat bez żadnej drogi odwoławczej.

Fot. Shutterstock / Warszawa w Pigułce

Nowe przepisy, które mają pomóc najuboższym w opłaceniu rachunków za ogrzewanie, obowiązują od kilku dni, ale już budzą ogromne kontrowersje. Podstawą prawną jest ustawa z 18 grudnia 2025 roku, która weszła w życie 14 stycznia 2026 roku. Teoretycznie bon ciepłowniczy to zastrzyk gotówki rzędu od 1000 do nawet 3500 zł, jednak wielu wnioskodawców odejdzie z kwitkiem, nawet jeśli złożą dokumenty w terminie.

Urzędniczy „bezpiecznik”. Kiedy gmina zignoruje Twoje pismo?

Najbardziej niepokojący zapis nowej ustawy daje wójtom, burmistrzom i prezydentom miast potężne narzędzie. Mogą oni pozostawić wniosek o wypłatę bonu bez rozpoznania – czyli de facto go zignorować – jeśli na terenie gminy wystąpią konkretne okoliczności. Stanie się tak w dwóch przypadkach:

  • Gdy na danym terenie nie funkcjonuje system ciepłowniczy dostarczający ciepło do gospodarstw domowych.
  • Gdy jednoskładnikowe ceny ciepła netto nie przekraczają progu 170 zł/GJ.

Włodarze miast mają obowiązek poinformować mieszkańców o braku możliwości uzyskania wsparcia do 20 czerwca 2026 roku. Jeśli taka informacja się pojawi, składanie wniosku będzie stratą czasu, bo urzędnicy nawet go nie przeczytają.

Stawka jest wysoka. Do wzięcia nawet 3500 złotych

Osoby, które ominą urzędniczą pułapkę i spełnią kryteria, mogą liczyć na pokaźne wsparcie. Wysokość bonu na 2026 rok jest uzależniona od kosztów ogrzewania i wynosi odpowiednio:

  • 1000 zł – jeśli koszty ogrzewania wynoszą od 170 do 200 zł/GJ netto.
  • 2000 zł – przy kosztach rzędu 200–230 zł/GJ netto.
  • 3500 zł – dla tych, którzy płacą powyżej 230 zł/GJ netto.

Warto pamiętać o progach dochodowych: 3272,69 zł netto dla osoby samotnej oraz 2454,52 zł netto na osobę w rodzinie wieloosobowej. Obowiązuje tu mechanizm „złotówka za złotówkę”, co oznacza, że przekroczenie progu nie dyskwalifikuje całkowicie, a jedynie pomniejsza kwotę wypłaty.

Krótkie okienko latem. Zapisz tę datę

Choć ustawa już działa, na składanie dokumentów trzeba poczekać do wakacji. Wnioski za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2026 roku będą przyjmowane wyłącznie od 1 lipca do 31 sierpnia 2026 roku. Złożenie pisma po tym terminie skutkuje bezpowrotną utratą pieniędzy.

Co to oznacza dla Ciebie? Sprawdź komunikaty gminy

Aby nie przeżyć rozczarowania w lipcu, musisz zachować czujność:

  • Monitoruj stronę urzędu: Przed 20 czerwca 2026 r. sprawdź, czy Twoja gmina nie opublikowała komunikatu o „zaistnieniu okoliczności uniemożliwiających wypłatę”.
  • Zweryfikuj rachunki: Sprawdź na fakturach, czy cena ciepła przekracza 170 zł/GJ. Jeśli jest niższa, ustawa automatycznie odcina Cię od pomocy.
  • Przygotuj dokumenty: Jeśli Twoja gmina kwalifikuje się do programu, bądź gotowy na złożenie wniosku w lipcu. Kolejność zgłoszeń może mieć znaczenie w przypadku gospodarstw wieloosobowych (jeden bon na adres).
