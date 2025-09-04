Szokujące zmiany w Karcie Nauczyciela! Odprawy jak złoto
Nauczyciele mogą szykować się na spory zastrzyk gotówki. Od 1 stycznia 2026 roku wchodzi w życie nowy przywilej z Karty Nauczyciela – odprawa emerytalno-rentowa w wysokości aż sześciu pensji, która w niektórych przypadkach może sięgnąć nawet 75 tys. zł brutto.
Nowe przywileje dla nauczycieli. Od stycznia odprawy nawet do 75 tys. zł
Od 1 września obowiązuje nowelizacja Karty Nauczyciela, która wprowadza szereg korzystnych zmian dla pedagogów. Najważniejszą z nich jest podniesienie wysokości odprawy emerytalno-rentowej – od 2026 roku nauczyciele przechodzący na emeryturę, rentę z tytułu niezdolności do pracy czy świadczenie kompensacyjne otrzymają jednorazowo równowartość sześciu miesięcznych pensji.
Odprawa w wysokości sześciu pensji
Do tej pory odprawy dla nauczycieli były niższe niż w przypadku pracowników administracji i obsługi szkół. Teraz przepisy zrównały sytuację. Nauczyciele będą mogli liczyć na:
- dwumiesięczne wynagrodzenie po 10 latach pracy,
- trzymiesięczne wynagrodzenie po 15 latach pracy,
- sześciomiesięczne wynagrodzenie po 20 latach pracy.
Największa zmiana dotyczy właśnie tego ostatniego świadczenia. Odprawa emerytalno-rentowa w wysokości 6-miesięcznego wynagrodzenia oznacza dla nauczyciela dyplomowanego, zarabiającego minimalne 6210,75 zł brutto, jednorazową wypłatę rzędu 37 264,50 zł brutto.
Możliwość podwójnej odprawy
W wyjątkowych sytuacjach nauczyciele będą mogli otrzymać podwójną odprawę. Jeśli stosunek pracy zostanie rozwiązany na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela, a jednocześnie pedagog przejdzie na emeryturę, rentę lub świadczenie kompensacyjne, dostanie dwa świadczenia:
- sześciomiesięczną odprawę z tytułu rozwiązania stosunku pracy,
- sześciomiesięczną odprawę emerytalno-rentową.
Łączna kwota może sięgnąć nawet 75 tys. zł brutto.
Nagrody jubileuszowe po 40 i 45 latach pracy
Nowelizacja wprowadza także długo wyczekiwaną nagrodę jubileuszową po 45 latach pracy oraz podwyższenie jej wysokości po 40 latach. Minister edukacji Barbara Nowacka podkreśliła, że zmiany mają naprawić wieloletnią niesprawiedliwość wobec nauczycieli, którzy dotąd byli w gorszej sytuacji niż inni pracownicy samorządowi.
– Duża nowelizacja Karty Nauczyciela to realna poprawa warunków pracy pedagogów – stwierdziła szefowa resortu.
Nowe przepisy w większości weszły w życie 1 września 2025 roku, ale pełne skutki, w tym prawo do zwiększonej odprawy, nauczyciele odczują od 1 stycznia 2026 roku.
