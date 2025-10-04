Szokujące zmiany w ZUS! Rodzice seniorzy mogą zgarnąć ponad 3,7 tys. zł

4 października 2025

Rodzice, którzy wychowali co najmniej czworo dzieci, mogą wkrótce liczyć na przełom. Rząd rozważa zastąpienie programu „Mama 4+” nowym – „Rodzice 4+”. Jeśli wejdzie on w życie, oboje rodziców-seniorów otrzymają świadczenie z ZUS, które razem może wynieść nawet 3 757,82 zł miesięcznie. To oznacza koniec nierówności między matkami i ojcami w dostępie do wsparcia.

Nowe świadczenie z ZUS dla rodziców-seniorów. Nawet 3 757,82 zł miesięcznie za wychowanie dzieci

Resort rodziny analizuje zmiany w programie „Mama 4+”. Jeśli wejdą w życie, świadczenie przekształci się w program „Rodzice 4+”, obejmujący zarówno matki, jak i ojców na takich samych zasadach. To oznacza, że oboje rodzice, którzy wychowali co najmniej czworo dzieci, mogliby otrzymać świadczenie kompensacyjne w łącznej wysokości nawet 3 757,82 zł miesięcznie.

Koniec nierówności między matkami i ojcami?

Dotychczasowe zasady budziły sporo kontrowersji. Program „Mama 4+” dawał prawo do świadczenia matkom po 60. roku życia, jeśli wychowały co najmniej czworo dzieci. Ojcom przysługiwało ono dopiero po 65. roku życia i tylko w sytuacjach wyjątkowych – gdy matka zmarła, porzuciła dzieci albo nie sprawowała nad nimi opieki. Rzecznik Praw Obywatelskich wielokrotnie wskazywał, że to narusza konstytucyjną zasadę równości rodziców.

Resort rodziny przyznaje dziś, że model przyjęty w 2019 roku odzwierciedlał dawny, tradycyjny podział ról w rodzinie. Jednak zmieniające się realia – większe zaangażowanie ojców w wychowanie dzieci – sprawiają, że przepisy wymagają dostosowania.

Jakie kwoty trafią do rodziców?

Od 1 marca 2025 roku minimalna wysokość świadczenia wynosi 1 878,91 zł brutto miesięcznie. Obecnie korzysta z niego ponad 83 tysiące osób, a łączna kwota wypłat od początku programu przekroczyła 3,3 mld zł. Po zmianach każde z rodziców – matka i ojciec – otrzymywałoby pełną kwotę, niezależnie od siebie. Łącznie dawałoby to 3 757,82 zł miesięcznie dla obojga.

Kto może otrzymać świadczenie?

Prawo do wsparcia przysługuje rodzicom, którzy:

  • wychowali co najmniej czworo dzieci (własnych, przysposobionych lub dzieci współmałżonka),
  • mieszkają w Polsce i tu mają centrum interesów życiowych,
  • nie osiągają dochodu na poziomie minimalnej emerytury.

Dodatkowo, jeśli rodzic ma już świadczenie niższe niż minimalna emerytura, ZUS wyrównuje je do obowiązującej stawki.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, że trwają analizy prawne i finansowe nad wprowadzeniem zmian. Ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła, ale jeśli program „Rodzice 4+” wejdzie w życie, oznaczać to będzie rewolucję – i równe traktowanie matek i ojców, którzy całe życie poświęcili wychowaniu licznej rodziny.

