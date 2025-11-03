Szokujący raport! 27 kilogramów śmieci z jednego grobu. Cmentarze toną w odpadach
Polskie cmentarze toną w śmieciach po Wszystkich Świętych. Z najnowszego raportu Unii Metropolii Polskich wynika, że na jeden grób w Szczecinie przypada średnio aż 27 kilogramów odpadów. Tylko w październiku 2024 roku miasta wydały na ich wywóz blisko milion złotych. Eksperci alarmują, że pamięć o zmarłych coraz bardziej obciąża środowisko i budżety samorządów.
Polacy zostawiają po sobie tony śmieci. Nawet 27 kilogramów odpadów na jeden grób
Wraz z Dniem Wszystkich Świętych miasta w całej Polsce mierzą się z rosnącym problemem – ogromną ilością odpadów pozostawianych na cmentarzach. Według raportu Centrum Analiz i Badań Unii Metropolii Polskich, na jeden grób w Szczecinie przypada średnio 27,3 kilograma śmieci. To masa porównywalna z dużym workiem ziemi ogrodowej. Sk scale jest ogromna – tylko w październiku ubiegłego roku z pięciu największych nekropolii w kraju wywieziono odpady o wadze równej 91 miejskim autobusom.
Badanie objęło cmentarze komunalne w Warszawie, Szczecinie i Białymstoku, łącznie obejmujące ponad 270 tysięcy grobów. Wyniki pokazują, że ilość śmieci zależy nie tylko od liczby odwiedzających, ale też od lokalnych tradycji i typu grobów. W Szczecinie, gdzie dominuje tradycyjna forma nagrobków, odpady stanowią nawet 27 kg na grób, podczas gdy w Warszawie to średnio 11,5 kg, a w Białymstoku od 83 do 113 litrów na miejsce pochówku.
Najwięcej odpadów generowanych jest w marcu, październiku i grudniu – czyli przed Wielkanocą, Dniem Wszystkich Świętych i Bożym Narodzeniem. To właśnie w październiku 2024 roku miasta poniosły najwyższe koszty – łącznie 940 tysięcy złotych tylko za odbiór śmieci. Najwięcej zapłacił Szczecin, który przeznaczył na ten cel ponad 3,2 miliona złotych, podczas gdy Warszawa – około 1,3 miliona złotych, a Białystok – 202 tysiące złotych.
Problem nie dotyczy jedynie pieniędzy, ale też środowiska. Większość odpadów z cmentarzy stanowią materiały trudne lub niemożliwe do recyklingu – plastikowe znicze, sztuczne kwiaty, folie i szkło dekoracyjne. Wiele samorządów alarmuje, że brakuje infrastruktury do skutecznej segregacji. Często wszystkie odpady trafiają do jednego kontenera, co uniemożliwia ich ponowne wykorzystanie.
Eksperci wskazują, że kluczem do poprawy sytuacji jest zmiana naszych nawyków. Zamiast plastikowych wiązanek i jednorazowych zniczy, coraz częściej promuje się znicze wielokrotnego użytku, naturalne dekoracje i ograniczenie liczby ozdób. Pamięć o zmarłych – podkreślają ekolodzy – nie musi oznaczać góry śmieci.
– To nie liczba zniczy świadczy o pamięci, ale sposób, w jaki ją okazujemy – czytamy w raporcie.
Raport Unii Metropolii Polskich jasno pokazuje, że pamięć o bliskich coraz mocniej obciąża środowisko i budżety miast. W obliczu rosnących kosztów i braku miejsca na składowanie odpadów samorządy apelują o odpowiedzialne podejście i większą świadomość ekologiczną odwiedzających cmentarze.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.