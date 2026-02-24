Szokujący raport o płacach medyków. Sprawdź, ile naprawdę zarabia polski lekarz w 2026 r.

Rekordziści systemu: Skąd biorą się kwoty powyżej 100 tys. zł?

Według danych przedstawionych w artykule, w skali całego kraju grupę lekarzy zarabiających miesięcznie ponad 100 tys. zł brutto można liczyć w setkach. Nie są to jednak pensje etatowe, a przychody z kontraktów (B2B). Na tak wysokie sumy składają się zazwyczaj: ogromna liczba przepracowanych godzin (często znacznie powyżej 300 miesięcznie), dyżury w kilku placówkach jednocześnie oraz unikalne specjalizacje, w których braki kadrowe są najbardziej dotkliwe.

Eksperci podkreślają, że te rekordowe kwoty dotyczą najczęściej lekarzy medycyny ratunkowej, anestezjologów oraz chirurgów operujących w ośrodkach o najwyższym stopniu referencyjności.