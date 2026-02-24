Szokujący raport o płacach medyków. Sprawdź, ile naprawdę zarabia polski lekarz w 2026 r.
Rekordziści systemu: Skąd biorą się kwoty powyżej 100 tys. zł?
Według danych przedstawionych w artykule, w skali całego kraju grupę lekarzy zarabiających miesięcznie ponad 100 tys. zł brutto można liczyć w setkach. Nie są to jednak pensje etatowe, a przychody z kontraktów (B2B). Na tak wysokie sumy składają się zazwyczaj: ogromna liczba przepracowanych godzin (często znacznie powyżej 300 miesięcznie), dyżury w kilku placówkach jednocześnie oraz unikalne specjalizacje, w których braki kadrowe są najbardziej dotkliwe.
Eksperci podkreślają, że te rekordowe kwoty dotyczą najczęściej lekarzy medycyny ratunkowej, anestezjologów oraz chirurgów operujących w ośrodkach o najwyższym stopniu referencyjności.
Struktura zarobków w medycynie. Tabela orientacyjna 2026
Poniższe zestawienie obrazuje zróżnicowanie płac w zależności od formy zatrudnienia i doświadczenia, na podstawie danych z raportu:
|Grupa lekarzy
|Średnie widełki (miesięcznie)
|Charakterystyka
|Lekarze rezydenci
|9 500 – 11 000 zł
|Ustawowe stawki minimalne + dodatki
|Specjaliści (Etat)
|15 000 – 25 000 zł
|Praca w jednej placówce, limity godzin
|Specjaliści (Kontrakt B2B)
|40 000 – 70 000 zł
|Wielogodzinne dyżury, praca w kilku miejscach
|Rekordziści (Liderzy)
|Powyżej 100 000 zł
|Wąskie specjalizacje, praca ponad siły
Problem „wypalenia” i braki kadrowe
Artykuł zwraca uwagę na drugą stronę medalu. Astronomiczne zarobki garstki lekarzy są symptomem głębokiego niedoboru kadr. Szpitale, nie chcąc zamykać oddziałów, zmuszone są licytować stawki za godzinę pracy lekarza, co prowadzi do patologii, w których medyk spędza w pracy niemal cały miesiąc. Takie zjawisko zwiększa ryzyko błędów medycznych oraz prowadzi do szybkiego wypalenia zawodowego najzdolniejszych specjalistów.
Co to oznacza dla pacjenta i systemu?
Wzrost wynagrodzeń lekarzy w 2026 roku ma bezpośrednie skutki dla funkcjonowania ochrony zdrowia:
- Wzrost zadłużenia szpitali: Coraz większa część budżetu placówek (nawet do 80%) jest przeznaczana na wynagrodzenia, co ogranicza środki na modernizację sprzętu i remonty.
- Dostępność specjalistów: Wysokie stawki kontraktowe sprawiają, że lekarze chętniej wybierają dyżury w dużych ośrodkach, co pogłębia braki kadrowe w szpitalach powiatowych.
- Presja na składkę zdrowotną: Rosnące koszty pracy w medycynie wywołują dyskusję o konieczności zwiększenia finansowania systemu z budżetu państwa lub zmiany zasad naliczania składki zdrowotnej.
- Atrakcyjność zawodu: Wysokie zarobki rekordzistów przyciągają młodych ludzi na studia medyczne, jednak brutalna rzeczywistość pracy „ponad siły” często weryfikuje ich plany po kilku latach rezydentury.
Źródło: Opracowanie na podstawie danych Ministerstwa Zdrowia i analizy serwisu Business Insider Polska dotyczącej zarobków lekarzy w 2026 r.
