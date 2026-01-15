Szokujący widok pod Warszawą. Potężny byk biega z dziecięcą huśtawką na porożu
Mieszkańcy podwarszawskich gmin przecierają oczy ze zdumienia. W okolicach Puszczy Kampinoskiej pojawił się młody łoś z bardzo nietypowym elementem na głowie. Zwierzę zaplątało się w plastikową, dziecięcą huśtawkę, którą teraz nosi na swoim porożu. Choć sytuacja wygląda niepokojąco, przyrodnicy i policja mają jasny komunikat: pod żadnym pozorem nie zbliżajcie się do zwierzęcia, by mu „pomóc”.
Od kilku dni mieszkańcy Gminy Izabelin, Starych Babic oraz rejonu Lasek zgłaszają obecność młodego byka, który wyróżnia się na tle innych osobników. Plastikowy przedmiot, który utknął na jego głowie, to dowód na to, że dzikie zwierzęta w poszukiwaniu pożywienia zapuszczają się głęboko na teren ludzkich siedzib. Zwierzę najprawdopodobniej weszło na jedno z prywatnych podwórek i tam niefortunnie zahaczyło o element placu zabaw.
Policyjna eskorta dla leśnego giganta
Zainteresowanie łosiem było tak duże, że do akcji musieli wkroczyć funkcjonariusze. Policjanci eskortowali zwierzę, dbając o to, by bezpiecznie wróciło do lasu, nie stwarzając zagrożenia dla siebie oraz kierowców zmierzających w stronę Starych Babic.
Mimo groźnie wyglądającego „balastu”, eksperci uspokajają. Plastikowa huśtawka jest lekka i nie utrudnia łosiowi codziennego funkcjonowania. Służby podjęły decyzję o braku interwencji weterynaryjnej. Próby chwytania, usypiania czy płoszenia zwierzęcia wywołałyby u niego gigantyczny stres, który mógłby wyrządzić więcej szkód niż sam przedmiot na głowie. Najbardziej prawdopodobny scenariusz zakłada, że ozdoba spadnie sama lub odpadnie za kilka tygodni wraz z naturalnie zrzucanym porożem.
Zima wypycha zwierzęta na ulice
Obecna aura jest trudna dla dzikiej fauny. Gruba warstwa śniegu i ograniczony dostęp do naturalnego pokarmu sprawiają, że zwierzęta opuszczają bezpieczne wnętrze lasu. Często można je spotkać przy drogach nie tylko z powodu migracji, ale dlatego, że zlizują z asfaltu sól drogową, szukając niezbędnych mikroelementów. To zjawisko drastycznie zwiększa ryzyko kolizji.
Co to oznacza dla Ciebie? Zachowaj dystans, to nie maskotka
Spotkanie z łosiem, zwłaszcza takim, który może być rozdrażniony obecnością ciała obcego na głowie, wymaga żelaznej dyscypliny. Oto zasady, których musisz przestrzegać:
- Zostaw telefon w kieszeni: Nie podchodź, by zrobić zdjęcie czy nagrać film. Łoś to potężne, dzikie zwierzę, a nie atrakcja turystyczna.
- Trzymaj dystans: Bezpieczna odległość to co najmniej 50, a najlepiej 100 metrów. Daj zwierzęciu przestrzeń do spokojnego odejścia.
- Zdejmij nogę z gazu: Przejeżdżając przez tereny zalesione w okolicach Kampinosu, zwolnij. Zderzenie z kilkusetkilogramowym bykiem może być tragiczne w skutkach.
- Nie dokarmiaj: Rzucanie jedzenia tylko zachęca zwierzęta do powrotu w pobliże domów i dróg, co generuje kolejne niebezpieczne sytuacje.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.