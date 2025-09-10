Sztab Generalny WP ostrzega: Nasila się niebezpieczeństwo po ataku dronów
Po bezprecedensowym naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony, eksperci ostrzegają przed kolejną falą zagrożeń – tym razem w sieci. Sztab Generalny Wojska Polskiego poinformował, że odnotowano wyraźny wzrost działań dezinformacyjnych, których celem jest podważanie skuteczności polskiej obrony i działań NATO.
🛡️ Bądź spokojny, ale świadomy. Uwaga na dezinformację!
W związku z bezprecedensowym atakiem dronów nad Polską obserwujemy wzrost dezinformacji w sieci – powtarzające się komentarze, fałszywe konta i narracje podważające skuteczność polskiej obrony oraz działań NATO.
— Sztab Generalny WP (@SztabGenWP) September 10, 2025
Uwaga na fałszywe komentarze i konta
Wojsko zwraca uwagę, że w Internecie zaczęły pojawiać się powtarzalne komentarze, pochodzące z fałszywych kont. Ich celem jest szerzenie paniki i obniżanie zaufania obywateli do instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa. – Nie dajmy się wciągnąć w dyskusje, które mogą służyć interesom obcych państw – apeluje Sztab Generalny WP.
Jak rozpoznawać dezinformację?
Sztab zachęca, aby wszystkie pojawiające się w sieci informacje weryfikować u źródła. Wskazano m.in. oficjalne kanały takie jak: @SztabGenWP, @MON_GOV_PL, @DowOperSZ czy @CyberWojska. To właśnie tam publikowane są sprawdzone i rzetelne komunikaty dotyczące bieżącej sytuacji.
Nie powielaj niesprawdzonych treści
Eksperci przypominają, by nie udostępniać postów i komentarzy od osób postronnych, szczególnie gdy nie można potwierdzić ich autentyczności. Powielanie niezweryfikowanych treści może wspierać działania dezinformacyjne i negatywnie wpływać na poczucie bezpieczeństwa społecznego.
Wojna toczy się także w sieci
Atak dronów pokazał, że Polska znajduje się na pierwszej linii rosyjskich prowokacji. Jednak równolegle do działań militarnych prowadzona jest wojna informacyjna. Jej celem jest zasianie chaosu i nieufności. – Zaufajmy tym, którzy stoją na straży naszego bezpieczeństwa – podsumowuje komunikat Wojska Polskiego.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.