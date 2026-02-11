Sztaby kryzysowe postawione na nogi. Mazowsze w strefie bezpośredniego zagrożenia! Synoptycy biją na alarm
Zima na Mazowszu nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa, ale tym razem jej atak będzie podstępny. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał oficjalne ostrzeżenie pierwszego stopnia. Już dziś w południe rozpocznie się gwałtowna odwilż, która w połączeniu z opadami deszczu stworzy na drogach i chodnikach Mazowsza ekstremalnie trudne warunki. Służby apelują o zachowanie szczególnej ostrożności – błoto pośniegowe i woda mogą stać się pułapką, z której trudno wyjść cało.
Alarm startuje w samo południe. 80 procent pewności
Synoptycy z IMGW nie mają wątpliwości – stabilna, mroźna aura ustępuje miejsca dynamicznym zmianom. Dla mieszkańców Otwocka i okolicznych gmin oznacza to koniec białego krajobrazu i początek walki z żywiołem wody. Ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia (kolor żółty) wchodzi w życie w środę, 11 lutego 2026 r. o godzinie 12:00.
Alert nie jest krótkotrwały. Niebezpieczne zjawiska mają nam towarzyszyć aż do piątku, 13 lutego do godziny 19:00. Eksperci oceniają prawdopodobieństwo wystąpienia prognozowanych zjawisk na 80 procent, co w meteorologii jest bardzo wysokim wskaźnikiem. Oznacza to, że służby drogowe i komunalne muszą zostać postawione w stan najwyższej gotowości.
Prognoza godzina po godzinie: Deszcz dobije śnieg
Co dokładnie czeka nas w najbliższych dobach? Scenariusz pogodowy dla powiatu otwockiego zakłada gwałtowny wzrost temperatury powietrza.
- Temperatura w dzień: Słupki rtęci poszybują w górę, osiągając od 1°C do nawet 4°C powyżej zera. To wystarczy, by zalegająca pokrywa śnieżna zaczęła się topić w szybkim tempie.
- Temperatura w nocy: Tutaj sytuacja jest najbardziej zdradliwa. Termometry pokażą od 0°C do 2°C. Balansowanie na granicy zera oznacza, że to, co stopnieje w dzień, w nocy może punktowo zamarzać, tworząc „szklankę”.
Środa, 11 lutego, powinna upłynąć jeszcze bez opadów z nieba – głównym problemem będzie woda z topniejącego śniegu. Sytuacja pogorszy się jednak w czwartek, 12 lutego. Do odwilży dołączy deszcz. IMGW prognozuje, że suma opadów w ciągu 48 godzin wyniesie od 5 mm do 10 mm. Deszcz padający na śnieg przyspiesza jego topnienie lawinowo, co może prowadzić do lokalnych podtopień. Wiatru nie musimy się obawiać – powieje z prędkością 10-20 km/h z kierunków południowych, co jedynie spotęguje odczucie ciepła przyspieszającego roztopy.
Cichy zabójca kierowców: Aquaplaning i dziury
Odwilż to jeden z najtrudniejszych okresów dla kierowców. Zagrożenie nie jest tak widoczne jak podczas śnieżycy, ale statystyki wypadków w czasie roztopów są alarmujące. Na jezdniach powiatu otwockiego zalegać będzie błoto pośniegowe, które drastycznie wydłuża drogę hamowania.
Jeszcze groźniejsze są powstające rozlewiska. Wjechanie z dużą prędkością w kałużę może doprowadzić do zjawiska aquaplaningu. Opona traci wówczas kontakt z asfaltem, a samochód zaczyna „płynąć” bez możliwości sterowania. Dodatkowo, woda doskonale maskuje ubytki w nawierzchni. Po zimie asfalt jest spękany, a wjechanie w niewidoczną, głęboką dziurę zalaną wodą to prosty przepis na urwanie koła lub uszkodzenie zawieszenia.
Policja apeluje:
Zdejmij nogę z gazu – ograniczenia prędkości to w tych warunkach tylko sugestia, bezpieczna prędkość jest znacznie niższa.
Zwiększ odstęp – hamowanie na mokrej breji trwa wieki.
Unikaj gwałtownych manewrów kierownicą.
Piesi i właściciele domów też muszą uważać
Ostrzeżenie dotyczy nie tylko dróg. Chodniki zamienią się w tory przeszkód. W dzień będą pokryte mokrym śniegiem i wodą, a wieczorem mogą zamienić się w lodowisko. Szczególną uwagę powinni zachować seniorzy – upadek na takiej nawierzchni często kończy się poważnymi złamaniami.
Obowiązki spadają także na właścicieli nieruchomości. Mokry śnieg jest znacznie cięższy od puchu. Zalegając na dachach, stanowi obciążenie dla konstrukcji, a zsuwając się – śmiertelne zagrożenie dla przechodniów. Warto również sprawdzić drożność rynien i kratek ściekowych na posesjach. Jeśli są zatkane lodem lub liśćmi, woda z topniejącego śniegu nie znajdzie ujścia i może zalać piwnice lub garaże.
Co to oznacza dla Ciebie?
Mieszkańcu Otwocka i powiatu, najbliższe 48 godzin wymaga od Ciebie zmiany przyzwyczajeń.
Jeśli jesteś kierowcą, wyjedź do pracy 15 minut wcześniej. Pośpiech na takiej nawierzchni to ryzyko stłuczki. Sprawdź stan wycieraczek i płynu do spryskiwaczy – brudna woda spod kół innych aut będzie ograniczać widoczność.
Jeśli jesteś pieszym, zrezygnuj z eleganckiego obuwia na rzecz butów z dobrą, antypoślizgową podeszwą. Omijaj miejsca pod dachami, gdzie mogą zwisać sople lub zsuwać się czapy śnieżne.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.