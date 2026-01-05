Sztuczna inteligencja w szkołach. Ministerstwo ogłasza nowy kierunek
Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych mają zdobyć nową, obowiązkową kompetencję. Ministerstwo Edukacji Narodowej zapowiada wprowadzenie nauki świadomego korzystania ze sztucznej inteligencji, która ma uczyć nie tylko obsługi narzędzi AI, ale także rozpoznawania dezinformacji i zagrożeń cyfrowych.
Nowa umiejętność w szkołach. MEN chce uczyć świadomego korzystania z AI
Sztuczna inteligencja coraz szybciej wkracza do codziennego życia, a Ministerstwo Edukacji Narodowej zapowiada, że szkoły muszą na to odpowiedzieć. Wiceszefowa MEN Katarzyna Lubnauer poinformowała, że resort planuje wprowadzenie do szkół podstawowych i ponadpodstawowych nauki świadomego korzystania z narzędzi opartych na AI. Chodzi nie tylko o praktyczne zastosowania, ale także o rozpoznawanie zagrożeń związanych z dezinformacją.
Jak podkreśla resort, sztuczna inteligencja jest jednocześnie ogromną szansą i realnym wyzwaniem dla systemu edukacji. Uczniowie już dziś korzystają z narzędzi AI, często bez świadomości ich ograniczeń i ryzyk. Nowe działania MEN mają pomóc uporządkować ten obszar i przygotować młodych ludzi do odpowiedzialnego funkcjonowania w cyfrowym świecie.
Nowy program edukacyjny w szkołach
Jednym z kluczowych elementów planowanych zmian jest projekt edukacyjny ZBADAI. To inicjatywa łącząca metodę badawczą z wykorzystaniem narzędzi sztucznej inteligencji. W programie weźmie udział 200 szkół z całej Polski, 930 nauczycieli i edukatorów oraz około 13 tysięcy uczniów.
W każdej placówce powstanie zespół składający się z dwóch nauczycieli i co najmniej 15 uczniów. Przez jeden semestr będą oni wspólnie realizować projekty badawcze, współpracując bezpośrednio z naukowcami i ekspertami z Centrum Nauki Kopernik. Celem jest rozwijanie kompetencji cyfrowych, krytycznego myślenia oraz umiejętności zadawania pytań i weryfikowania informacji.
AI jako narzędzie, nie zastępstwo myślenia
MEN podkreśla, że nauka korzystania z AI nie ma polegać na bezrefleksyjnym używaniu gotowych odpowiedzi. Wręcz przeciwnie – jednym z głównych założeń programu jest uwrażliwienie uczniów na zagrożenia dezinformacyjne, manipulacje treściami oraz ograniczenia algorytmów.
Zdaniem wiceminister edukacji kluczowe jest nauczenie młodych ludzi rozróżniania między informacją a jej automatycznie wygenerowaną interpretacją. AI ma wspierać proces uczenia się, a nie zastępować samodzielne myślenie.
Kursy dla nauczycieli
Równolegle z działaniami skierowanymi do uczniów ruszy program szkoleniowy dla nauczycieli. W ramach projektu realizowany będzie pięciotygodniowy, moderowany kurs dotyczący sztucznej inteligencji, dostępny na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej.
Szkolenie obejmie m.in. podstawy działania AI, tworzenie zapytań, analizę i generowanie multimediów oraz praktyczne zastosowania w dydaktyce. Dodatkowym elementem będą gotowe scenariusze zajęć, opracowane wspólnie z nauczycielami podczas warsztatów. Kurs będzie bezpłatny i dostępny dla nauczycieli z całej Polski po zapisaniu się na wybrany cykl.
Zmiany długofalowe
Projekt ZBADAI ma być realizowany do końca czerwca 2028 roku. Wypracowane materiały dydaktyczne i scenariusze zajęć trafią na Zintegrowaną Platformę Edukacyjną, gdzie będą dostępne dla nawet 6 milionów potencjalnych odbiorców.
Zapowiedzi MEN pokazują, że nauka świadomego korzystania z AI może w najbliższych latach stać się stałym elementem polskiej edukacji. Dla uczniów oznacza to zdobycie nowej, coraz bardziej potrzebnej kompetencji, a dla szkół – konieczność dostosowania się do realiów świata, w którym sztuczna inteligencja odgrywa coraz większą rolę.
Kucharz z dyplomem i szef kuchni w wielu restauracjach. W Warszawie w Pigułce odpowiada głównie za dział porad gastronomicznych.