Szturm na Biedronkę przed świętami. Takich promocji dawno nie było, sklepy mogą pękać w szwach

27 marca 2026 14:40 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Biedronka uruchomiła potężną ofensywę cenową tuż przed Wielkanocą. Weekendowa gazetka przyciąga uwagę skalą obniżek i liczbą promocji, które obejmują niemal wszystkie najważniejsze produkty na świąteczny stół. Klienci już szykują się na zakupy, a wiele wskazuje na to, że w sklepach mogą pojawić się długie kolejki.

To jeden z najmocniejszych weekendów promocyjnych w ostatnich miesiącach.

Promocje, które przyciągają tłumy

Sieć stawia na dobrze znany mechanizm: niskie ceny, gratisy i promocje wielosztukowe. W ofercie pojawiły się m.in.:
– akcje „1+1 gratis” na popularne produkty,
– promocje „3+3 gratis”,
– duże obniżki na mięso, nabiał i produkty codzienne,
– świąteczne artykuły spożywcze w niższych cenach.

Szczególną uwagę przyciąga masło oraz produkty pierwszej potrzeby, które w ostatnich tygodniach stały się symbolem walki cenowej między sieciami.

Voucher i dodatkowe bonusy

Biedronka dorzuca też dodatkowy element, który jeszcze bardziej napędza zakupy. Klienci, którzy wydadzą określoną kwotę, mogą otrzymać voucher na kolejne zakupy.

To mechanizm, który skutecznie zwiększa wartość koszyka i sprawia, że wiele osób planuje większe zakupy jednorazowo.

Weekend kluczowy dla klientów

Promocje obowiązują głównie w piątek i sobotę, co oznacza jedno: największy ruch spodziewany jest właśnie w tych dniach. To standardowa strategia, która koncentruje klientów w krótkim czasie.

W praktyce oznacza to:
– większe tłumy w sklepach,
– szybsze znikanie najlepszych produktów,
– możliwe braki na półkach pod koniec dnia.

Najbardziej atrakcyjne oferty często wyprzedają się jako pierwsze.

Co to oznacza dla Ciebie

Jeśli planujesz zakupy na święta, to moment, w którym warto działać szybko i z planem. W przeciwnym razie możesz trafić na puste półki lub stracić najlepsze okazje.

Najlepsza strategia to:
– zakupy wcześnie rano,
– sprawdzenie gazetki wcześniej,
– przygotowanie listy produktów.

Wszystko wskazuje na to, że ten weekend będzie jednym z najbardziej intensywnych zakupowo przed Wielkanocą.

Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl