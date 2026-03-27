Szturm na Biedronkę przed świętami. Takich promocji dawno nie było, sklepy mogą pękać w szwach
Biedronka uruchomiła potężną ofensywę cenową tuż przed Wielkanocą. Weekendowa gazetka przyciąga uwagę skalą obniżek i liczbą promocji, które obejmują niemal wszystkie najważniejsze produkty na świąteczny stół. Klienci już szykują się na zakupy, a wiele wskazuje na to, że w sklepach mogą pojawić się długie kolejki.
To jeden z najmocniejszych weekendów promocyjnych w ostatnich miesiącach.
Promocje, które przyciągają tłumy
Sieć stawia na dobrze znany mechanizm: niskie ceny, gratisy i promocje wielosztukowe. W ofercie pojawiły się m.in.:
– akcje „1+1 gratis” na popularne produkty,
– promocje „3+3 gratis”,
– duże obniżki na mięso, nabiał i produkty codzienne,
– świąteczne artykuły spożywcze w niższych cenach.
Szczególną uwagę przyciąga masło oraz produkty pierwszej potrzeby, które w ostatnich tygodniach stały się symbolem walki cenowej między sieciami.
Voucher i dodatkowe bonusy
Biedronka dorzuca też dodatkowy element, który jeszcze bardziej napędza zakupy. Klienci, którzy wydadzą określoną kwotę, mogą otrzymać voucher na kolejne zakupy.
To mechanizm, który skutecznie zwiększa wartość koszyka i sprawia, że wiele osób planuje większe zakupy jednorazowo.
Weekend kluczowy dla klientów
Promocje obowiązują głównie w piątek i sobotę, co oznacza jedno: największy ruch spodziewany jest właśnie w tych dniach. To standardowa strategia, która koncentruje klientów w krótkim czasie.
W praktyce oznacza to:
– większe tłumy w sklepach,
– szybsze znikanie najlepszych produktów,
– możliwe braki na półkach pod koniec dnia.
Najbardziej atrakcyjne oferty często wyprzedają się jako pierwsze.
Co to oznacza dla Ciebie
Jeśli planujesz zakupy na święta, to moment, w którym warto działać szybko i z planem. W przeciwnym razie możesz trafić na puste półki lub stracić najlepsze okazje.
Najlepsza strategia to:
– zakupy wcześnie rano,
– sprawdzenie gazetki wcześniej,
– przygotowanie listy produktów.
Wszystko wskazuje na to, że ten weekend będzie jednym z najbardziej intensywnych zakupowo przed Wielkanocą.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.