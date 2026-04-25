Szturm na Lidla w sobotę. Gigantyczna promocja -82%, a kolejki ustawiają się przed kasami
Sobotni poranek w wielu sklepach Lidla wyglądał podobnie. Klienci ruszyli po jedną z najmocniejszych promocji ostatnich tygodni. Chodzi o masło, które zostało przecenione do poziomu, który trudno było zignorować.
Na półkach pojawiło się masło ekstra 83% w cenie nawet poniżej 1 zł za kostkę – przy aktywnym kuponie w aplikacji Lidl Plus. Standardowa cena wynosiła 4,99 zł, więc obniżka sięgała ponad 80 procent.
Efekt? W wielu sklepach od rana ustawiały się kolejki. Klienci wkładali do koszyków po kilka sztuk, wykorzystując maksymalny limit. Zgodnie z zasadami promocji można było kupić do 3 opakowań na osobę, ale to nie powstrzymywało zakupowego szału.
Z relacji klientów wynika, że w niektórych lokalizacjach masło znikało z półek w ekspresowym tempie. Część osób przychodziła specjalnie po ten jeden produkt, inni traktowali promocję jako okazję do większych zakupów.
Największy ruch panował rano i przed południem. Później w wielu sklepach zaczęło brakować towaru. To scenariusz dobrze znany z poprzednich podobnych akcji.
Promocja działała tylko przy aktywacji kuponu w aplikacji, co dodatkowo napędzało zainteresowanie. Klienci, którzy nie mieli aplikacji, na miejscu zakładali konta, żeby skorzystać z okazji.
Co to oznacza dla ciebie
Takie akcje pokazują jedno – przy dużych obniżkach liczy się czas. Jeśli chcesz skorzystać, trzeba być szybkim i często pojawić się w sklepie zaraz po otwarciu.
W przeciwnym razie zostają już tylko puste półki i kolejka do kasy… bez promocji.
