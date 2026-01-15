Szturm na sklepy już w ten piątek. Biedronka wyprzedaje towar za połowę ceny
To będzie prawdziwy test cierpliwości dla klientów i wytrzymałości dla pracowników. Największa sieć dyskontów w Polsce ogłosiła ofertę, która z pewnością wywoła kolejki. Już od 16 stycznia rusza akcja, w ramach której tysiące produktów będzie można nabyć o 50 procent taniej. Zasady są proste, ale lista wyłączeń długa.
Promocja, która ma szansę sparaliżować ruch przy sklepowych półkach, startuje w piątek 16 stycznia i potrwa tylko do soboty 17 stycznia 2026 roku. Biedronka zdecydowała się na agresywny ruch marketingowy, oferując klientom rabat w wysokości 50 procent na każdy produkt przy zakupie minimum 3 sztuk.
Wszystko albo nic. Zasady „mieszania”
Akcja obejmuje szeroki asortyment, który zazwyczaj cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Klienci mogą polować na okazje w kategoriach: artykuły przemysłowe, tekstylia, zabawki oraz książki. Kluczowym elementem oferty jest możliwość dowolnego mieszania produktów – można więc włożyć do koszyka np. książkę, koc i zabawkę, a system przy kasie obniży cenę każdego z nich o połowę.
Warunkiem koniecznym do skorzystania z tej gigantycznej obniżki jest posiadanie karty „Moja Biedronka” lub aplikacji mobilnej sieci. Warto jednak pamiętać o limicie – zniżka naliczy się maksymalnie na 9 najtańszych produktów dziennie na jedną kartę.
Lista pułapek. Tego nie kupisz taniej
Zanim rzucisz się w wir zakupów, musisz dokładnie przeczytać „drobny druk”. Sieć wyłączyła z promocji szereg popularnych marek i produktów. O 50 procent taniej NIE kupisz klocków LEGO, produktów marki Umbro, Vileda, Dafi, Gatta, Carla Bonetti, ekspresów Delta, skarpet i rajstop Clevé, żarówek Philips, papieru ksero oraz produktów wspierających WOŚP.
Co to oznacza dla Ciebie? Strategia na piątkowy poranek
Jeśli planujesz skorzystać z tej okazji, musisz działać szybko i z głową. Oto co powinieneś zrobić:
- Przyjdź wcześnie rano: Artykuły przemysłowe i zabawki to towar, który znika najszybciej. Biorąc pod uwagę skalę rabatu (-50%), najatrakcyjniejsze produkty mogą zostać wyprzedane w ciągu pierwszych godzin otwarcia sklepów.
- Sprawdzaj marki: Zanim podejdziesz do kasy, upewnij się, że towar w koszyku nie znajduje się na liście wyłączeń (np. LEGO czy Vileda). Pomyłka może Cię słono kosztować.
- Pilnuj limitu: Pamiętaj o barierze 9 produktów. Jeśli planujesz większe zakupy, warto zabrać ze sobą drugą osobę z oddzielną kartą „Moja Biedronka”, aby rozbić paragon na dwie transakcje.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.