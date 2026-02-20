Szukasz pracy? Amerykańskie sieciówki otwierają nowe lokale i płacą nawet 9000 zł brutto. Trwa wielka rekrutacja w całej Polsce.

Popeyes i Burger King: Gdzie powstaną nowe restauracje?

W 2026 roku Popeyes świętuje otwarcie swojego 30. lokalu w Polsce (m.in. w Długołęce pod Wrocławiem), ale to dopiero początek. Sieć coraz śmielej wchodzi do galerii handlowych i otwiera punkty typu drive-thru w takich miastach jak Rzeszów, Gorzów Wielkopolski czy Olsztyn. Z kolei Burger King umacnia pozycję w Warszawie (otwarcie 10. lokalu w Galerii Wileńskiej) oraz w Krakowie, stawiając na punkty o dużym natężeniu ruchu pasażerskiego.

Łącznie obie marki planują w tym roku zatrudnić tysiące osób – od pracowników restauracji, przez kierowników zmian, aż po kadrę zarządzającą całymi regionami. Rekrutacja prowadzona jest w formacie „open”, co oznacza, że szanse mają także osoby bez doświadczenia w gastronomii.