Szukasz pracy? Amerykańskie sieciówki otwierają nowe lokale i płacą nawet 9000 zł brutto. Trwa wielka rekrutacja w całej Polsce.
Popeyes i Burger King: Gdzie powstaną nowe restauracje?
W 2026 roku Popeyes świętuje otwarcie swojego 30. lokalu w Polsce (m.in. w Długołęce pod Wrocławiem), ale to dopiero początek. Sieć coraz śmielej wchodzi do galerii handlowych i otwiera punkty typu drive-thru w takich miastach jak Rzeszów, Gorzów Wielkopolski czy Olsztyn. Z kolei Burger King umacnia pozycję w Warszawie (otwarcie 10. lokalu w Galerii Wileńskiej) oraz w Krakowie, stawiając na punkty o dużym natężeniu ruchu pasażerskiego.
Łącznie obie marki planują w tym roku zatrudnić tysiące osób – od pracowników restauracji, przez kierowników zmian, aż po kadrę zarządzającą całymi regionami. Rekrutacja prowadzona jest w formacie „open”, co oznacza, że szanse mają także osoby bez doświadczenia w gastronomii.
Ile można zarobić w 2026 roku? Zestawienie płac
Zarobki w branży QSR (Quick Service Restaurants) wyraźnie wzrosły w odpowiedzi na rosnącą płacę minimalną i konkurencję. Oto jak prezentują się obecne widełki płacowe:
|Stanowisko
|Miesięczne wynagrodzenie (brutto)
|Stawka godzinowa (brutto)
|Pracownik Restauracji
|4 800 – 5 300 zł
|32 – 35 zł / godz.
|Kierownik Zmiany
|5 500 – 6 500 zł
|~ 38 – 42 zł / godz.
|Manager Restauracji
|8 000 – 11 000 zł
|Umowa o pracę + premie
|Regionalny Kierownik
|12 000 – 16 000 zł
|Samochód służbowy i benefity
*Stawki zależą od lokalizacji (w Warszawie i Krakowie są zazwyczaj o 10-15% wyższe niż w mniejszych miastach).
Benefity, które mają przyciągnąć młodych
Same pieniądze to w 2026 roku za mało. Popeyes i Burger King kuszą kandydatów rozbudowanymi pakietami socjalnymi. Do standardu weszły już:
- Elastyczny grafik: Możliwość łączenia pracy ze studiami lub opieką nad dzieckiem.
- Posiłki pracownicze: Legendarne burgery Whopper czy kurczak z Luizjany za symboliczną złotówkę.
- Ekwiwalenty: Dodatki za pranie odzieży służbowej oraz praca w godzinach nocnych płatna już od 21:00.
- Pakiety medyczne i sportowe: Prywatna opieka LuxMed oraz karty MultiSport w pakietach dla pracowników etatowych.
Co to oznacza dla Twojego portfela?
Ekspansja dużych sieci gastronomicznych to dobra wiadomość dla lokalnych rynków pracy i konsumentów:
- Szansa na „szybką gotówkę”: Dla studentów i osób szukających dodatkowego zajęcia, dynamiczna rekrutacja w Popeyes czy Burger King to okazja na dorobienie do budżetu bez długiego procesu wdrażania.
- Presja na wzrost płac: Gdy giganci podnoszą stawki, lokalne małe bary i kawiarnie muszą również płacić więcej, aby utrzymać personel. To podnosi ogólny standard zarobków w branży.
- Wzrost wartości lokali w sąsiedztwie: Pojawienie się znanej sieciowej restauracji (szczególnie Drive-thru) zwiększa ruch w okolicy, co może być korzystne dla właścicieli nieruchomości i innych punktów usługowych.
- Konkurencja cenowa dla klienta: Walka o udziały w rynku często wiąże się z promocjami w aplikacjach mobilnych. W 2026 roku warto korzystać z kuponów – oszczędności na jednym posiłku mogą sięgać nawet 40%.
Źródło: Analiza planów ekspansji Rex Concepts oraz raportu Business Insider dotyczącego rynku pracy i zarobków w sieciach Popeyes oraz Burger King w Polsce (luty 2026).
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.