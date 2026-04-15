Szukasz prezentu na komunię? Ten jeden przedmiot to teraz absolutny numer jeden.

15 kwietnia 2026 15:51 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności | Brak komentarzy

To koniec ery wypchanych kopert? Najnowsze badanie przeprowadzone przez firmę Komputronik nie pozostawia złudzeń: w 2026 roku polskie komunie zostaną zdominowane przez technologię. Zainteresowanie gotówką jako prezentem gwałtownie spadło, a tradycyjne pamiątki, takie jak biżuteria czy książki, stały się marginesem. Sprawdź, dlaczego wolimy kupić dziecku laptopa niż dać pieniądze do ręki i co najczęściej trafia w tym roku do komunijnych paczek.

Fot. Pixabay

Elektronika króluje pod kościołami, fakty z raportu

Z danych wynika, że aż 68 proc. badanych planuje w tym roku zakup sprzętu elektronicznego na prezent komunijny. To ogromny skok w porównaniu z ubiegłym rokiem, kiedy taką chęć deklarowało 49 proc. osób. Fakt, że technologia stała się nieodłącznym elementem nauki i rozrywki, całkowicie zmienił podejście gości do upominków dla ośmiolatków.

Kategoria prezentu Popularność (rok temu) Popularność (obecnie)
Sprzęt elektroniczny 49% 68%
Gotówka (koperta) ponad 30% 9,1%
Biżuteria / Książki / Ubrania wyższy udział ok. 2% (każda kategoria)
Rowery / Hulajnogi stabilnie znaczący udział
Dlaczego gotówka tak straciła na znaczeniu?Analitycy rynkowi wskazują na trzy główne przyczyny tego zjawiska:

  • Chęć wręczenia konkretu: Goście wolą widzieć radość dziecka z nowego urządzenia niż dawać banknoty, które często „rozpływają się” w domowym budżecie.
  • Wymogi edukacyjne: Laptop czy tablet stały się narzędziami niezbędnymi do szkoły, co rodzice sugerują gościom jako najbardziej przydatny prezent.
  • Wartość pamiątkowa elektroniki: Choć technologia się starzeje, to przez kilka lat intensywnego użytkowania przypomina dziecku o darczyńcy bardziej niż wydane pieniądze.

Fakty o wyborach Polaków: Co dokładnie kupujemy?

Fakt, że biżuteria czy zegarki (tradycyjne symbole komunii) spadły do poziomu zaledwie 2 proc. wskazań, pokazuje radykalną zmianę pokoleniową. Statystyka jest nieubłagana: dzisiejszy ośmiolatek bardziej ucieszy się z konsoli do gier lub smartfona niż ze złotego łańcuszka. Dane z raportu Komputronik sugerują, że w 2026 roku hitem są nie tylko laptopy, ale też akcesoria dla młodych graczy (gamingowe) oraz nowoczesne gadżety typu smartwatche (inteligentne zegarki).

W 2026 roku polskie komunie stały się świętem technologii. Dane pokazują, że gotówka w kopercie (której znaczenie spadło z 30 proc. do zaledwie 9 proc.) przestaje być wygodnym rozwiązaniem dla gości. Zamiast tego wolimy spędzić czas na wyborze odpowiedniego modelu tabletu czy komputera. Statystyki wskazują, że tradycyjne prezenty stały się marginalnym wyborem, co może smucić tradycjonalistów, ale cieszy młodych fanów nowinek. Jeśli wybierasz się w tym roku na uroczystość, pamiętaj: w 2026 roku to nie „ile”, ale „jaki gadżet” jest głównym tematem rozmów przy komunijnym stole.

Źródło: Opracowanie na podstawie badania firmy Komputronik oraz analizy serwisu Business Insider Polska (maj 2026).

 

