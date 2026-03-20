„Szukasz wsparcia dla siebie lub swojego dziecka?” Darmowa akcja pomocowa Warszawski Tydzień Zdrowia Psychicznego już od jutra!
W obliczu narastających problemów emocjonalnych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, Warszawa po raz trzeci uruchamia wielką akcję pomocową. Od soboty 21 marca do niedzieli 29 marca 2026 roku warszawiacy będą mogli skorzystać z szerokiego wachlarza bezpłatnych konsultacji, warsztatów oraz webinarów prowadzonych przez doświadczonych psychologów i psychiatrów
Inicjatywa stołecznego ratusza ma na celu przełamanie tabu związanego ze zdrowiem psychicznym oraz dostarczenie konkretnych narzędzi tym, którzy czują się zagubieni, osamotnieni lub borykają się z trudnościami wychowawczymi. Co istotne, w tegorocznej edycji całkowicie zniesiono rejonizację – pomoc jest dostępna dla każdego mieszkańca, niezależnie od dzielnicy zameldowania.
Eksperckie wsparcie bez kolejek i opłat
Program wydarzenia został ułożony tak, aby odpowiedzieć na najpilniejsze wyzwania współczesności. Specjaliści skupią się na tematach, które najmocniej dotykają młode pokolenie warszawiaków:
Kryzysy emocjonalne: Jak rozpoznawać objawy depresji i stanów lękowych u dzieci?
Zagrożenia cyfrowe: Skuteczne radzenie sobie z hejtem rówieśniczym i uzależnieniem od technologii.
Relacje i komunikacja: Budowanie zaufania na linii rodzic–dziecko oraz wsparcie nauczycieli w pracy z trudną grupą rówieśniczą.
Profilaktyka stresu: Praktyczne wskazówki, jak radzić sobie z napięciem w szkole i pracy.
Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podkreślił, że wszystkie przygotowane wydarzenia są w pełni darmowe. Wiedza przekazywana podczas warsztatów opiera się na aktualnych standardach medycznych, co gwarantuje rzetelność oferowanej pomocy.
Elastyczność i dostępność: Koniec z rejonizacją
To dobra wiadomość dla osób, które do tej pory miały utrudniony dostęp do specjalistów w swojej okolicy. Jak informuje Jarosław Jóźwiak, przewodniczący Komisji Zdrowia w Radzie Warszawy, w ramach III Warszawskiego Tygodnia Zdrowia Psychicznego mieszkańcy mogą zapisać się na zajęcia w dowolnym punkcie miasta. Dzięki temu rodzic mieszkający na Białołęce może skorzystać z warsztatów odbywających się np. na Ursynowie lub Woli, jeśli tamtejszy termin lub tematyka bardziej mu odpowiadają.
Wszelkie informacje oraz harmonogram warsztatów znajdziemy na oficjalnej stronie internetowej: https://zdrowie.um.warszawa.pl/zdrowie-psychiczne?_AssetPublisher_lE9EF1SPdHnx_cur=1
