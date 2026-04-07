Szykują się zmiany u komorników. Wyższe opłaty i nowy system mogą uderzyć w dłużników
Rząd pracuje nad istotnymi zmianami w egzekucji komorniczej. W planach są podwyżki opłat oraz nowy sposób rozdzielania spraw między kancelarie. To może wpłynąć zarówno na osoby zadłużone, jak i wierzycieli.
Opłaty w górę po latach zamrożenia
Ministerstwo Sprawiedliwości chce zaktualizować stawki, które od lat pozostają praktycznie bez zmian. W tym czasie koszty prowadzenia kancelarii wyraźnie wzrosły, co – jak wskazują komornicy – zaczęło odbijać się na ich funkcjonowaniu.
Nowe przepisy mają powiązać część opłat z minimalnym wynagrodzeniem. Z kolei opłaty stałe mają zostać podniesione o poziom inflacji, który w ostatnich latach sięgnął nawet 40–50 proc.
Na razie nie ma konkretnych kwot, ale już wiadomo, że chodzi raczej o „wyrównanie” niż realne podwyżki – przynajmniej w ocenie samych komorników.
Kancelarie pod presją, część może zniknąć
Sytuacja w branży nie jest najlepsza. Według szacunków nawet około 70 kancelarii może zakończyć działalność. Powód jest prosty – rosnące koszty i niezmienione stawki.
Środowisko komornicze od dawna podnosi, że obecny system nie nadąża za realiami. Wskazują na absurdalne sytuacje, w których różne czynności wyceniane są identycznie, mimo że wymagają zupełnie innego nakładu pracy.
Pojawiają się głosy, że zamiast sztywnych opłat lepszym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie stawek zależnych od czasu pracy lub stopnia skomplikowania sprawy.
Nowy podział spraw. Koniec „wolnej amerykanki”?
Drugim filarem zmian ma być nowy system przydzielania spraw. Ministerstwo chce wprowadzić limity, które określą, ile spraw może trafić do jednej kancelarii.
Chodzi zarówno o sprawy przypisane terytorialnie, jak i te wybierane przez wierzycieli. Dziś komornicy nie mogą odmówić przyjęcia spraw rewirowych, co często prowadzi do ich przeciążenia.
Nowe zasady mają uporządkować system i poprawić jego wydajność. Jednocześnie mają pomóc mniejszym kancelariom, które dziś często przegrywają konkurencję z większymi.
Co to oznacza dla Ciebie
Zmiany mogą być odczuwalne dla zwykłych ludzi. Jeśli masz długi, musisz liczyć się z tym, że koszty egzekucji mogą wzrosnąć. To oznacza wyższe opłaty doliczane do zobowiązań.
Z drugiej strony nowy system przydziału spraw może przyspieszyć działania komorników. A to oznacza szybsze zajęcia kont czy majątku.
Jeśli jesteś wierzycielem, zmiany mogą zwiększyć skuteczność egzekucji, ale też wpłynąć na wybór komornika.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.