Szykują wielką ewakuację w Polsce. Będziesz miał tylko 15 minut
To wydarzenie bez precedensu w historii III RP: do 31 grudnia 2025 r. wszystkie 2477 gmin w Polsce przekazały kompletne dokumenty ewakuacyjne do urzędów wojewódzkich. Żadna nie spóźniła się nawet o jeden dzień. System można uruchomić dziś – od wydania decyzji do rozpoczęcia działań mija 15 minut. Warszawa poszła o krok dalej i wydaje na ochronę ludności niemal 400 milionów złotych. Jest jednak rzecz, o której nikt głośno nie mówi: w stolicy nie istnieje ani jeden obiekt spełniający nową definicję schronu.
Rok przygotowań i nowa ustawa, która zmieniła wszystko
Reformę uruchomiła ustawa z 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz.U. 2024 poz. 1907), która weszła w życie 1 stycznia 2025 r. Nałożyła ona na wszystkich wójtów, burmistrzów i prezydentów miast twardy obowiązek: 12 miesięcy na opracowanie wkładu do wojewódzkiego planu ewakuacji. Szczegółowy zakres dokumentów określiło rozporządzenie Rady Ministrów z 30 maja 2025 r. w sprawie ewakuacji ludności oraz zabezpieczenia mienia (Dz.U. 2025 poz. 765). Każda gmina musiała wskazać konkretne trasy ucieczki, punkty zbiórki, miejsca tymczasowego pobytu ewakuowanych oraz procedury łączności i zarządzania transportem.
Termin 31 grudnia 2025 r. nie był przypadkowy. Bez dokumentów gminnych nie można sporządzić planu wojewódzkiego, bez planów wojewódzkich nie powstanie plan krajowy. Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Zbigniew Muszyński powiedział wprost: „Gdyby dziś trzeba było skorzystać z planów ewakuacji – województwa i gminy natychmiast uruchomiłyby procedury, które już opracowały.” Większość gmin złożyła dokumenty już w listopadzie. Żadna nie przekroczyła terminu. Na system przeznaczono realne pieniądze: ustawa zobowiązuje rząd do wydawania co roku nie mniej niż 0,3 proc. PKB na realizację jej postanowień – przy PKB rzędu 3,5 bln zł to ok. 10 mld zł rocznie. Na lata 2025-2026 Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej przewiduje blisko 5 mld zł dla samorządów.
Skąd te 15 minut – i kto naprawdę naciska guzik
Rozporządzenie z 30 maja 2025 r. definiuje 4 scenariusze uruchamiające ewakuację: zagrożenie zbrojne, trwający konflikt zbrojny, przewidywana klęska żywiołowa oraz faktyczne wystąpienie katastrofy naturalnej lub technicznej. Ścieżka decyzyjna jest celowo maksymalnie skrócona. Przy zagrożeniu ogólnokrajowym decyzję podejmuje Szef Obrony Cywilnej – czyli Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji – na wniosek właściwego wojewody. W sytuacjach nieznoszących zwłoki wojewoda może działać samodzielnie, jedynie powiadamiając centrum. Na poziomie lokalnym wójt lub burmistrz może zarządzić natychmiastową ewakuację bez czekania na kogokolwiek wyżej – np. gdy do gminy zbliża się fala powodziowa lub chmura toksyczna z awarii zakładu przemysłowego.
Analitycy badający ukraińskie doświadczenia z 2022 r. wskazują na tę samą liczbę: w scenariuszu militarnym mieszkańcy mają na decyzję o opuszczeniu miejsca pobytu od 15 minut. Polski system planowano dokładnie z tym założeniem – i właśnie dlatego dokumenty gminne i wojewódzkie musiały powstać z wyprzedzeniem, a nie na gorąco w chwili kryzysu.
Kto ewakuowany jako pierwszy – kolejność zapisana w prawie
Rozporządzenie nie pozostawia żadnej dowolności co do priorytetów. Pierwsi ewakuowani są: dzieci, kobiety ciężarne, pacjenci szpitali i zakładów leczniczych, podopieczni placówek opiekuńczo-wychowawczych, osoby z niepełnosprawnościami i niezdolne do samodzielnego poruszania się oraz podopieczni jednostek pomocy społecznej z całodobową opieką. Dla tych grup prawo wymaga transportu specjalistycznego – zespołów ratownictwa medycznego, transportu sanitarnego i lotniczego. Ewakuacja szpitali przebiega przy udziale Państwowego Ratownictwa Lotniczego koordynowanego przez wojewodów.
Dla pozostałych – sprawnych dorosłych – plany zakładają samoewakuację jako podstawę, nie wyjątek. Szacuje się, że ok. 50 proc. mieszkańców opuści strefy zagrożenia własnymi samochodami wyznaczonymi trasami. To świadomy wybór projektantów systemu: im mniej osób sprawnych wsiada do transportu zorganizowanego, tym sprawniej przebiega ewakuacja tych, którzy naprawdę potrzebują pomocy.
Alert RCB bez aplikacji i 16,8 mln poradników
Pierwszym sygnałem dla każdego mieszkańca będzie Alert RCB – wiadomość SMS trafiająca automatycznie do wszystkich telefonów w zasięgu stacji BTS na zagrożonym terenie, bez rejestracji, bez aplikacji, bez dostępu do internetu. System dociera do starszych modeli telefonów – i właśnie dlatego Polska zdecydowała się na tę technologię zamiast rozwiązań aplikacyjnych. Równocześnie aktywowane są syreny, komunikaty w TVP i Polskim Radio oraz strony urzędów. Osobna procedura dotyczy walki z dezinformacją: wójtowie i starostowie mają ustawowy obowiązek natychmiastowego reagowania na fałszywe informacje o przebiegu ewakuacji.
W grudniu 2025 r. zakończono druk blisko 16,8 mln egzemplarzy „Poradnika Bezpieczeństwa” przygotowanego przez MSWiA, MON i RCB. Dystrybucja ruszyła od województw graniczących z Rosją, Białorusią i Ukrainą: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego i lubelskiego. Na Mazowszu poradniki trafiają do skrzynek równolegle.
Warszawa: 400 milionów, 9 milionów miejsc i zero prawdziwych schronów
Stolica włączyła się w system z własnym programem „Warszawa Chroni”, ogłoszonym przez prezydenta Rafała Trzaskowskiego w marcu 2024 r. Pierwotna kwota 117 mln zł urosła: budżet miasta na 2026 r. przewiduje 186 mln zł w ramach programu. Dochodzi do tego ponad 210 mln zł z rządowego Programu OLiOC, które trafiły do Warszawy w 2025 r. Łącznie miasto dysponuje kwotą rzędu 400 mln zł na ochronę ludności w krótkim horyzoncie czasowym. Pieniądze przeznaczono m.in. na agregaty i przyłącza awaryjne w szkołach i urzędach dzielnic (43 mln zł), zabezpieczenie dostaw wody przez MPWiK (36,5 mln zł), nowe kamery monitoringu (20 mln zł) i nową strażnicę PSP z magazynem przeciwpowodziowym w Wawrze (12 mln zł).
Dane Państwowej Straży Pożarnej są imponujące: ponad 200 schronów, ok. 1300 ukryć i ponad 16 000 miejsc doraźnego schronienia o łącznej pojemności szacowanej na ponad 9 mln osób. Tu zaczyna się problem. Nowa ustawa oraz rozporządzenie MSWiA z 4 listopada 2025 r. (Dz.U. 2025 poz. 1548) wprowadziły trójstopniową klasyfikację: schron musi być hermetyczny i chronić przed bronią masowego rażenia, ukrycie zapewnia ochronę ograniczoną, a miejsce doraźnego schronienia – piwnica, garaż, podziemna kondygnacja – chroni przed odłamkami, lecz nie przed atakiem chemicznym ani nuklearnym. Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa przeprowadziło kontrolę niemal połowy obiektów wytypowanych przez ratusz. Wynik: żaden nie spełnia definicji schronu zgodnej z nową ustawą. Ratusz wyjaśnia, że weryfikacja należy do PSP i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – audyt był na początku jesieni 2025 r. zaawansowany w ok. 40 proc.
„Podziemna Tarcza” i 120 autobusów z miejscami na nosze
17 grudnia 2025 r. Trzaskowski ogłosił projekt „Podziemna Tarcza”. Po uzyskaniu zgody na demilitaryzację spółki Metro Warszawskie – na którą Wojewoda Mazowiecki decyzją z 2019 r. nałożył obowiązki na rzecz obronności, co blokowało traktowanie podziemnej infrastruktury jako cywilnej – stacje metra mają zostać przystosowane do funkcji miejsc ukrycia. Cała sieć (M1 – 21 stacji, M2 – 18 stacji, ok. 41,5 km łącznie) ma pomieścić ponad 100 tys. osób. W tzw. pustkach technologicznych przy stacjach takich jak Plac Wilsona czy Bródno gromadzone są łóżka polowe, koce i śpiwory. Planowany jest zakup agregatów prądotwórczych umożliwiających autonomiczną pracę podziemnej infrastruktury. Jedno zastrzeżenie jest jednak kluczowe: metro to miejsce ukrycia, nie schron. Tunele nie mają systemów filtracji przed skażeniem chemicznym ani odpowiedniej hermetyczności. Nawet przy pełnym obłożeniu pomieszczą 5 proc. populacji Warszawy.
Zarząd Transportu Miejskiego podpisał już kontrakt z firmą Solaris Bus & Coach na dostawę 120 przegubowych autobusów za łączną kwotę 324 mln zł. Pojazdy trafią do stolicy w październiku-grudniu 2026 r. Na co dzień będą wozić pasażerów, ale każdy wyposażony jest w systemy mocowania 4 noszy lub leżanek, które można zamontować bez użycia specjalistycznych narzędzi. Rzecznik ZTM Tomasz Kunert wyjaśnia, że pojazdy otrzymały napęd spalinowy celowo: „Doświadczenia ostatnich lat pokazały, że napęd konwencjonalny najlepiej sprawdza się w sytuacjach kryzysowych, gdy możliwe są ograniczenia dostępu do surowców energetycznych.” Matematyka jest jednak brutalna: 120 autobusów po 4 nosze to jednoczesna przepustowość 480 miejsc leżących wobec ponad 400 tys. warszawiaków w wieku poprodukcyjnym.
Co to oznacza dla Ciebie? Trzy rzeczy do zrobienia jeszcze dziś
Wejdź na gdziesieukryc.pl i pobierz dane w trybie offline – w sytuacji kryzysowej sieć komórkowa może być przeciążona lub niedostępna. Zapisz adresy co najmniej 2-3 miejsc schronienia w pobliżu domu i pracy. Pamiętaj: to miejsca ukrycia – chronią przed odłamkami i falą uderzeniową, ale nie przed atakiem chemicznym. Jeśli masz w rodzinie osobę z niepełnosprawnością, seniora lub pacjenta przewlekle chorego – zgłoś to dzielnicowemu centrum zarządzania kryzysowego. Prawo gwarantuje im pierwszeństwo w ewakuacji zorganizowanej, ale tylko pod warunkiem, że są wcześniej znani służbom. Nikt nie zapuka do nieznanych drzwi. Przygotuj plecak ewakuacyjny: woda i żywność na 72 godziny, leki, latarka z bateriami, powerbank, kopie dokumentów i gotówka. Alert RCB dotrze na twój telefon bez żadnej aplikacji – ale w chwili jego odebrania pakowanie będzie już stratą czasu.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.