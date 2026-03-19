Ta decyzja uderzy w uczniów i rodziców. MEN szykuje nowe przepisy
Od 1 września 2026 roku uczniów szkół podstawowych czeka istotna zmiana w codziennym funkcjonowaniu. Ministerstwo Edukacji Narodowej kończy prace nad przepisami wprowadzającymi zakaz używania telefonów komórkowych na terenie szkół – zarówno podczas lekcji, jak i przerw. Resort tłumaczy decyzję rosnącą skalą uzależnienia od urządzeń cyfrowych oraz potrzebą poprawy koncentracji i bezpieczeństwa dzieci w środowisku szkolnym.
Ministerstwo Edukacji Narodowej kończy prace nad zmianą przepisów, która może znacząco zmienić codzienne funkcjonowanie uczniów w szkołach podstawowych. Jak zapowiedziała minister Barbara Nowacka, od 1 września 2026 roku ma obowiązywać zakaz używania telefonów komórkowych w placówkach. Decyzja została przyspieszona po rozmowach z premierem Donaldem Tuskiem.
Co się zmienia?
Nowe przepisy mają wprowadzić ogólnopolski zakaz korzystania z telefonów komórkowych w szkołach podstawowych. Obejmie on zarówno lekcje, jak i przerwy.
Uczniowie nadal będą mogli przynosić telefony do szkoły, jednak ich używanie będzie ograniczone. Wyjątki mają dotyczyć m.in. sytuacji edukacyjnych, gdy nauczyciel zdecyduje o wykorzystaniu urządzenia podczas zajęć, oraz przypadków zdrowotnych.
Ministerstwo nie planuje narzucać jednej metody egzekwowania zakazu. Szkoły same zdecydują, czy wprowadzą np. specjalne szafki, pojemniki na telefony czy inne rozwiązania organizacyjne.
Dlaczego MEN wprowadza zakaz?
Resort edukacji wskazuje na wyniki badań zawartych w „Diagnozie Młodzieży 2026”. Wynika z nich, że aż 71 proc. młodych osób uważa się za uzależnione od telefonów, a 60 proc. odczuwa chroniczne zmęczenie.
Z danych wynika również, że znaczna część dzieci ma kontakt z nieodpowiednimi treściami w internecie, a wielu nastolatków ma trudności z odróżnianiem informacji prawdziwych od fałszywych.
Według ministerstwa ograniczenie korzystania z telefonów w szkołach ma być jednym z elementów poprawy tzw. higieny cyfrowej oraz wsparcia koncentracji uczniów podczas nauki.
Jak jest obecnie?
Już teraz szkoły mogą samodzielnie wprowadzać ograniczenia dotyczące korzystania z telefonów. Jak podaje MEN, ponad połowa placówek zdecydowała się na takie rozwiązania w ostatnich latach.
Nowe przepisy mają jednak ujednolicić zasady i dać nauczycielom wyraźne podstawy prawne do egzekwowania zakazu.
Co to oznacza dla uczniów i rodziców?
W praktyce oznacza to zmianę codziennych nawyków w szkołach podstawowych. Uczniowie nie będą mogli korzystać z telefonów w trakcie zajęć ani przerw, co ma ograniczyć rozproszenie i poprawić skupienie.
Rodzice nadal będą mogli utrzymywać kontakt z dziećmi, jednak szkoły będą musiały wypracować rozwiązania, które pogodzą bezpieczeństwo uczniów z nowymi zasadami.
Co dalej?
Przepisy są na końcowym etapie przygotowań legislacyjnych. Jeśli zostaną przyjęte zgodnie z zapowiedziami, zaczną obowiązywać od roku szkolnego 2026/2027.
Zakaz używania telefonów to jeden z pierwszych elementów szerszych zmian planowanych w ramach Krajowej Strategii Młodzieżowej oraz reformy edukacji „Kompas Jutra”, która ma być wdrażana etapowo w kolejnych latach.
