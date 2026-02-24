Ta ulga podatkowa w PIT to sprawdzony sposób na zwrot pieniędzy. Możesz odliczyć 2280 zł, a w części przypadków nawet wyższą kwotę.
Od 15 lutego 2026 roku miliony Polaków mogą składać deklaracje podatkowe, a jednym z najbardziej opłacalnych odliczeń pozostaje ulga rehabilitacyjna. Dla wielu osób z niepełnosprawnością oraz ich opiekunów jest to podatkowy „pewniak”, który pozwala obniżyć dochód o kwotę 2280 zł w ramach sztywnych limitów, a w przypadku wydatków nielimitowanych – nawet o pełną wartość poniesionych kosztów. Aby jednak przelew ze skarbówki trafił na konto, niezbędne jest spełnienie rygorystycznych wymogów dokumentacyjnych i posiadanie odpowiedniego orzeczenia.
W 2026 roku zasady korzystania z tej preferencji są jasne: samo bycie emerytem czy rencistą to za mało, by sięgnąć po zwrot. Kluczowy jest status osoby niepełnosprawnej potwierdzony formalną decyzją lub posiadanie takiej osoby na utrzymaniu. Należy również pamiętać, że odliczyć można wyłącznie te wydatki, które nie zostały sfinansowane z innych źródeł, takich jak PFRON czy NFZ. Błąd w tym zakresie to jedna z najczęstszych przyczyn kwestionowania rozliczeń przez urzędy skarbowe.
Ile możesz odliczyć? Limity, które warto znać
System odliczeń dzieli wydatki na dwie kategorie, co bezpośrednio wpływa na ostateczną wysokość Twojego zwrotu.
Stały limit 2280 zł: Taka kwota przysługuje m.in. na utrzymanie psa asystującego, zakup wyrobów chłonnych czy używanie własnego samochodu do celów rehabilitacyjnych.
Wydatki bez górnej granicy: Możesz odliczyć pełną kwotę wydaną na adaptację mieszkania, zakup sprzętu ortopedycznego czy pobyt na turnusie rehabilitacyjnym.
Warunek konieczny: W przypadku wydatków nielimitowanych musisz posiadać imienne faktury lub rachunki wystawione na osobę uprawnioną.
Rok podatkowy: Odliczeniu podlegają wyłącznie koszty faktycznie zapłacone w 2025 roku.
Pułapka w uldze na leki – licz uważnie każdy miesiąc
Rozliczanie wydatków aptecznych budzi najwięcej kontrowersji, ponieważ wymaga skrupulatności w comiesięcznych podliczeniach.
- Próg 100 zł:** Odliczyć można tylko nadwyżkę ponad 100 zł wydane w konkretnym miesiącu.
- Brak sumowania rocznego:** Jeśli w jednym miesiącu wydasz 90 zł, nie odliczysz nic, nawet jeśli w skali roku suma przekroczy tysiąc złotych.
- Zalecenie specjalisty:** Warunkiem jest posiadanie dokumentu od lekarza stwierdzającego konieczność stałego lub czasowego przyjmowania danych preparatów.
- Przykładowe wyliczenie:** Wydając 170 zł w marcu, Twoja ulga za ten miesiąc wyniesie dokładnie 70 zł.
Jak poprawnie wypełnić PIT za 2025 rok?
Ulga rehabilitacyjna jest dostępna dla podatników rozliczających się na różnych zasadach, pod warunkiem dołączenia odpowiedniego załącznika.
- Wymagane formularze:** Odliczenie wykazuje się w deklaracjach PIT-37, PIT-36 lub PIT-28.
- Niezbędny załącznik:** Do głównego zeznania musisz obowiązkowo dołączyć formularz PIT/O.
- Przechowywanie dowodów:** Chociaż dokumentów nie wysyła się do urzędu, musisz je trzymać w domu na wypadek kontroli skarbowej.
- Możliwość odliczenia w trakcie roku:** Przedsiębiorcy mogą uwzględniać ulgę już przy obliczaniu bieżących zaliczek na podatek.
