Ta zmiana dotyczy milionów klientów. Grudzień na nowych zasadach. Co to oznacza dla Twoich świątecznych planów?
Niedziele handlowe w grudniu 2025. Co to oznacza dla Twoich zakupów i pracy w handlu? Grudzień 2025 znowu przynosi zmiany, które dotkną miliony Polaków.
Trzy kolejne weekendy przed świętami: 7, 14 i 21 grudnia mają być niedzielami handlowymi. To oznacza, że pracownicy sklepów wejdą w najbardziej intensywny okres roku, a klienci zyskają więcej czasu na świąteczne zakupy.
Kluczowe pytanie już teraz brzmi: czy te trzy niedziele będą otwarte bez wyjątku?
Według obowiązujących planów rządowych i kalendarza niedziel handlowych, grudzień tradycyjnie ma największą liczbę otwartych niedziel w roku. Wszystko wskazuje na to, że 7, 14 i 21 grudnia będą pracujące dla branży handlowej, a galerie i supermarkety przyciągną tłumy. Twoje decyzje zakupowe i organizacja pracy setek tysięcy osób zależą właśnie od tych dat. Dla klientów to wygoda. Dla pracowników konieczność zmiany grafiku i dodatkowe godziny w okresie największego ruchu.
Dlaczego te daty są tak ważne
Trzy handlowe niedziele pod rząd zmieniają nie tylko ruch w sklepach, lecz także planowanie budżetu i czasu wolnego. Rodziny, które zwykle robią zakupy w soboty, zyskają dodatkowe okno na przygotowania do świąt. Pracownicy handlu muszą liczyć się z większym obciążeniem, bo grudzień jest miesiącem rekordowego obrotu. Każda otwarta niedziela oznacza pełne załogi na zmianach i dodatkowe rozliczenia grafików.
Co to oznacza dla Ciebie
Jeśli jesteś klientem, masz trzy pełne weekendy na świąteczne zakupy. W praktyce unikniesz części kolejek, bo ruch rozłoży się na dodatkowe dni. Jeśli pracujesz w handlu, grudzień będzie intensywny. Warto już teraz sprawdzić grafik i ustalić dyspozycyjność, bo pracodawcy planują obsadę z dużym wyprzedzeniem. Pamiętaj o dodatkach za pracę w niedzielę, a to element, który realnie zwiększa pensję w tym miesiącu.
Dlaczego państwo zostawia grudzień „otwarty” dla sklepów?
Ustawodawca od lat traktuje grudzień jako okres wyjątkowy. Przedświąteczne zakupy generują największy obrót w całym roku, a gospodarka korzysta z większej aktywności konsumenckiej. Dodatkowe niedziele mają też zmniejszać presję tłoku i poprawić bezpieczeństwo na zakupach, bo ruch rozkłada się na trzy tygodnie, a nie jedno czy dwa.
Czy może dojść do zmian w kalendarzu
Co roku wraca dyskusja o ewentualnych modyfikacjach. Jeżeli rząd zdecyduje się na korektę przepisów na przykład poszerzenie lub ograniczenie liczby niedziel handlowych grudzień zawsze będzie kluczowym punktem negocjacji. Na dziś obowiązuje jednak plan zakładający pełne otwarcie handlu 7, 14 i 21 grudnia 2025.
Podsumowanie dla klienta i pracownika
Jeśli robisz zakupy zaplanujesz grudzień łatwiej. Jeśli pracujesz w handlu przygotuj się na najbardziej intensywne trzy tygodnie roku i sprawdź grafik już teraz.
Źródło: Forsal/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.