Tajemnicza kula ognia nad Mazowszem. Nocne zjawisko zarejestrowały kamery
Mieszkańcy Mazowsza mogli zobaczyć na nocnym niebie niezwykłe zjawisko. Nad regionem przeleciał jasny bolid, czyli bardzo jasny meteor, który na kilka sekund rozświetlił niebo. Całe zdarzenie zostało zarejestrowane przez specjalistyczne kamery obserwacyjne, a nagranie szybko trafiło do internetu.
Kosmiczny obiekt nad Mazowszem
Do zdarzenia doszło w nocy z soboty na niedzielę. Według informacji sieci obserwacyjnej Skytinel bolid pojawił się około godziny 23:23 nad północno-zachodnią częścią województwa mazowieckiego.
Eksperci ustalili, że meteoroid wpadł w atmosferę Ziemi z ogromną prędkością. Obiekt poruszał się z szybkością około 15,3 kilometra na sekundę, co oznacza ponad 55 tysięcy kilometrów na godzinę.
W pewnym momencie kosmiczna skała zaczęła się rozpadać.
Rozpad wysoko nad ziemią
Analizy wskazują, że meteoroid uległ rozpadowi na wysokości około 44 kilometrów nad powierzchnią Ziemi. Po rozpadzie widocznych było kilka mniejszych fragmentów, które powoli spalały się w atmosferze.
Zjawisko zakończyło się między Płońskiem a Żurominem, gdzie bolid ostatecznie zgasł.
Nagranie z niezwykłego zjawiska
Kamery należące do sieci Skytinel zarejestrowały cały przelot meteoru. Na nagraniu widać jasny błysk przypominający kulę ognia, która przecina nocne niebo.
Takie zjawiska są obserwowane przez specjalne stacje monitorujące meteory, które analizują ich trajektorię oraz pochodzenie.
Czy fragment spadł na ziemię
Specjaliści nie wykluczają, że niewielki fragment meteoroidu mógł dotrzeć do powierzchni Ziemi. Szacuje się jednak, że jego masa mogła wynosić maksymalnie około 20 gramów.
Według wstępnych analiz obiekt pochodził z centralnej części pasa planetoid znajdującego się między Marsem a Jowiszem. Jego orbita była niemal idealnie zgodna z płaszczyzną ekliptyki, a pełny obieg wokół Słońca zajmował mu niespełna trzy lata.
To kolejne takie zjawisko nad Polską
Eksperci zwracają uwagę, że podobne zjawiska były w ostatnim czasie obserwowane częściej. Kilka dni wcześniej jasny bolid pojawił się nad Pomorzem w okolicach Bytowa.
Jeszcze wcześniej podobny obiekt zauważono na niebie nad regionem położonym na południowy zachód od Berlina.
Co to oznacza dla obserwatorów nieba
Choć przelot bolidu może wyglądać spektakularnie, w większości przypadków takie obiekty spalają się całkowicie w atmosferze i nie stanowią zagrożenia dla ludzi.
Dla miłośników astronomii to jednak wyjątkowe widowisko, które można zobaczyć tylko przez kilka sekund. Dlatego nagrania z takich zdarzeń szybko przyciągają uwagę internautów i obserwatorów nieba.
