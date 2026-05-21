Tajemnicza śmierć młodego strażnika granicznego! Prokuratura ujawnia pierwsze ustalenia
Tragiczny poranek w Szczecinie
Do dramatycznego w skutkach zdarzenia doszło w nocy z poniedziałku na wtorek na terenie jednego z obiektów internatowych w Szczecinie. Grupa funkcjonariuszy spędzała tam czas wolny po zakończeniu obowiązków służbowych. Nad ranem w jednym z łóżek ujawniono pozbawione oznak życia ciało 19-letniego mężczyzny. Na miejsce niezwłocznie wezwano służby ratunkowe oraz policję.
Spożywanie alkoholu i reakcja służb medycznych
Z dotychczasowych ustaleń śledczych wynika, że przed tragedią obecni na miejscu mężczyźni spożywali alkohol. Po stwierdzeniu zgonu nastolatka, dwaj pozostali uczestnicy spotkania – również będący funkcjonariuszami – zostali natychmiast przetransportowani do szpitala. Trafili oni pod opiekę specjalistów z kliniki Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego (PUM) przy ulicy Broniewskiego w Szczecinie.
Prokuratura bada okoliczności zdarzenia
Sprawą natychmiast zajęły się organy ścigania. Rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Szczecinie, prokurator Julia Szozda, poinformowała, że na miejscu zdarzenia przeprowadzono szczegółowe oględziny z udziałem prokuratora oraz funkcjonariuszy policji. Na obecnym, wstępnym etapie postępowania śledczy wykluczyli bezpośredni udział osób trzecich w doprowadzeniu do śmierci 19-latka. Dokładną przyczynę zgonu młodego strażnika granicznego ma wykazać sekcja zwłok, której przeprowadzenie zaplanowano w ramach toczącego się śledztwa.
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.