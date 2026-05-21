Tajemnicza śmierć młodego strażnika granicznego! Prokuratura ujawnia pierwsze ustalenia

Tragiczny poranek w Szczecinie

Do dramatycznego w skutkach zdarzenia doszło w nocy z poniedziałku na wtorek na terenie jednego z obiektów internatowych w Szczecinie. Grupa funkcjonariuszy spędzała tam czas wolny po zakończeniu obowiązków służbowych. Nad ranem w jednym z łóżek ujawniono pozbawione oznak życia ciało 19-letniego mężczyzny. Na miejsce niezwłocznie wezwano służby ratunkowe oraz policję.

Spożywanie alkoholu i reakcja służb medycznych

Z dotychczasowych ustaleń śledczych wynika, że przed tragedią obecni na miejscu mężczyźni spożywali alkohol. Po stwierdzeniu zgonu nastolatka, dwaj pozostali uczestnicy spotkania – również będący funkcjonariuszami – zostali natychmiast przetransportowani do szpitala. Trafili oni pod opiekę specjalistów z kliniki Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego (PUM) przy ulicy Broniewskiego w Szczecinie.

Prokuratura bada okoliczności zdarzenia

Sprawą natychmiast zajęły się organy ścigania. Rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Szczecinie, prokurator Julia Szozda, poinformowała, że na miejscu zdarzenia przeprowadzono szczegółowe oględziny z udziałem prokuratora oraz funkcjonariuszy policji. Na obecnym, wstępnym etapie postępowania śledczy wykluczyli bezpośredni udział osób trzecich w doprowadzeniu do śmierci 19-latka. Dokładną przyczynę zgonu młodego strażnika granicznego ma wykazać sekcja zwłok, której przeprowadzenie zaplanowano w ramach toczącego się śledztwa.