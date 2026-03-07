Tajemnicza śmierć znanej aktorki. Policja ujawnia nowe fakty w sprawie Magdaleny Majtyki
Sprawa śmierci aktorki Magdaleny Majtyki wstrząsnęła opinią publiczną w całej Polsce. 41-letnia artystka została odnaleziona martwa w lesie w miejscowości Biskupice Oławskie na Dolnym Śląsku. Teraz policja przekazała nowe informacje dotyczące przebiegu poszukiwań i okoliczności odnalezienia samochodu, którym mogła się poruszać.
Ciało aktorki odnaleziono po kilku dniach poszukiwań
Informacja o śmierci Magdaleny Majtyki pojawiła się w piątek. Ciało 41-letniej aktorki znaleziono na terenie leśnym w Biskupicach Oławskich. Kobieta była wcześniej poszukiwana przez służby po zgłoszeniu zaginięcia.
Z ustaleń policji wynika, że ostatni raz widziano ją 4 marca we Wrocławiu. Zgłoszenie o jej zaginięciu wpłynęło dzień później, 5 marca, do jednego z komisariatów.
W akcję poszukiwawczą zaangażowano funkcjonariuszy policji oraz inne służby.
Policja wyjaśnia sprawę samochodu w lesie
W sobotę wrocławska policja opublikowała dodatkowy komunikat, który ma wyjaśnić pojawiające się w mediach pytania dotyczące samochodu aktorki.
Jak poinformowali funkcjonariusze, 5 marca około godziny 11 dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Oławie otrzymał zgłoszenie o aucie stojącym przy leśnej drodze w Biskupicach Oławskich.
Na miejsce wysłano patrol policji. Funkcjonariusze potwierdzili, że przy drodze gruntowej znajduje się samochód marki Opel Corsa.
Auto było zamknięte i stało poza drogą publiczną. Nie stwarzało zagrożenia dla ruchu drogowego.
Dlaczego samochód nie wzbudził podejrzeń
Policja podkreśla, że w momencie odnalezienia pojazdu nie było informacji o zaginięciu osoby, która mogłaby mieć z nim związek.
Funkcjonariusze sprawdzili pojazd w policyjnych systemach. Samochód nie figurował jako skradziony, dlatego sporządzono dokumentację i przekazano informację dyżurnemu jednostki.
Dopiero kilka godzin później, przed godziną 14, policja otrzymała zgłoszenie o zaginięciu Magdaleny Majtyki.
Natychmiast rozpoczęto działania poszukiwawcze.
Policja wróciła w miejsce znalezienia auta
Kiedy pojawiła się informacja, że zaginiona kobieta mogła przebywać w okolicach Biskupic Oławskich, funkcjonariusze ponownie pojechali w rejon, gdzie wcześniej odnaleziono samochód.
Rozpoczęto dokładne sprawdzanie pobliskiego terenu leśnego.
To właśnie wtedy odnaleziono ciało 41-letniej aktorki.
Śledztwo prowadzi prokuratura
Policja podkreśla, że sprawą zajmuje się obecnie prokuratura. Śledztwo ma wyjaśnić dokładny przebieg wydarzeń oraz wszystkie okoliczności śmierci kobiety.
Funkcjonariusze zaznaczają, że w momencie pierwszej interwencji przy samochodzie nie było żadnych przesłanek wskazujących na przestępstwo ani związek z zaginięciem.
Dopiero kolejne informacje doprowadziły służby do miejsca, gdzie odnaleziono ciało.
Policja przypomina również, że każdego roku na Dolnym Śląsku prowadzone są setki spraw dotyczących osób zaginionych. Wiele z nich dotyczy sytuacji, w których istnieje bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia.
Śledczy zapowiadają, że kolejne szczegóły w sprawie śmierci Magdaleny Majtyki będą przekazywane po zakończeniu kluczowych czynności procesowych.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.