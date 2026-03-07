Tajemnicza śmierć znanej aktorki. Policja ujawnia nowe fakty w sprawie Magdaleny Majtyki

Sprawa śmierci aktorki Magdaleny Majtyki wstrząsnęła opinią publiczną w całej Polsce. 41-letnia artystka została odnaleziona martwa w lesie w miejscowości Biskupice Oławskie na Dolnym Śląsku. Teraz policja przekazała nowe informacje dotyczące przebiegu poszukiwań i okoliczności odnalezienia samochodu, którym mogła się poruszać.

Ciało aktorki odnaleziono po kilku dniach poszukiwań

Informacja o śmierci Magdaleny Majtyki pojawiła się w piątek. Ciało 41-letniej aktorki znaleziono na terenie leśnym w Biskupicach Oławskich. Kobieta była wcześniej poszukiwana przez służby po zgłoszeniu zaginięcia.

Z ustaleń policji wynika, że ostatni raz widziano ją 4 marca we Wrocławiu. Zgłoszenie o jej zaginięciu wpłynęło dzień później, 5 marca, do jednego z komisariatów.

W akcję poszukiwawczą zaangażowano funkcjonariuszy policji oraz inne służby.

Policja wyjaśnia sprawę samochodu w lesie

W sobotę wrocławska policja opublikowała dodatkowy komunikat, który ma wyjaśnić pojawiające się w mediach pytania dotyczące samochodu aktorki.

Jak poinformowali funkcjonariusze, 5 marca około godziny 11 dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Oławie otrzymał zgłoszenie o aucie stojącym przy leśnej drodze w Biskupicach Oławskich.

Na miejsce wysłano patrol policji. Funkcjonariusze potwierdzili, że przy drodze gruntowej znajduje się samochód marki Opel Corsa.

Auto było zamknięte i stało poza drogą publiczną. Nie stwarzało zagrożenia dla ruchu drogowego.

Dlaczego samochód nie wzbudził podejrzeń

Policja podkreśla, że w momencie odnalezienia pojazdu nie było informacji o zaginięciu osoby, która mogłaby mieć z nim związek.

Funkcjonariusze sprawdzili pojazd w policyjnych systemach. Samochód nie figurował jako skradziony, dlatego sporządzono dokumentację i przekazano informację dyżurnemu jednostki.

Dopiero kilka godzin później, przed godziną 14, policja otrzymała zgłoszenie o zaginięciu Magdaleny Majtyki.

Natychmiast rozpoczęto działania poszukiwawcze.

Policja wróciła w miejsce znalezienia auta

Kiedy pojawiła się informacja, że zaginiona kobieta mogła przebywać w okolicach Biskupic Oławskich, funkcjonariusze ponownie pojechali w rejon, gdzie wcześniej odnaleziono samochód.

Rozpoczęto dokładne sprawdzanie pobliskiego terenu leśnego.

To właśnie wtedy odnaleziono ciało 41-letniej aktorki.

Śledztwo prowadzi prokuratura

Policja podkreśla, że sprawą zajmuje się obecnie prokuratura. Śledztwo ma wyjaśnić dokładny przebieg wydarzeń oraz wszystkie okoliczności śmierci kobiety.

Funkcjonariusze zaznaczają, że w momencie pierwszej interwencji przy samochodzie nie było żadnych przesłanek wskazujących na przestępstwo ani związek z zaginięciem.

Dopiero kolejne informacje doprowadziły służby do miejsca, gdzie odnaleziono ciało.

Policja przypomina również, że każdego roku na Dolnym Śląsku prowadzone są setki spraw dotyczących osób zaginionych. Wiele z nich dotyczy sytuacji, w których istnieje bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia.

Śledczy zapowiadają, że kolejne szczegóły w sprawie śmierci Magdaleny Majtyki będą przekazywane po zakończeniu kluczowych czynności procesowych.

