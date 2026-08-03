Tajemnicze urządzenie znalezione na polu. Na miejsce wezwano Żandarmerię Wojskową
Niecodzienne znalezisko w powiecie otwockim. Na miejsce skierowano policję, straż pożarną oraz Żandarmerię Wojskową.
Do zdarzenia doszło w niedzielę, 2 sierpnia po południu. Mężczyzna zauważył na polu nietypowy przedmiot i natychmiast powiadomił służby.
Po przybyciu na miejsce policjanci potwierdzili, że znalezione urządzenie przypomina bezzałogowy statek powietrzny, jednak jego charakter wymagał zaangażowania wojskowych specjalistów. Na miejsce skierowano żołnierzy z Mazowieckiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Warszawie. Do działań włączono również straż pożarną.
– Policja wspólnie ze strażą pożarną zabezpieczała miejsce zdarzenia. – przekazał Warszawie w Pigułce mł. asp. Marcin Jabłoński.
Następnie miejsce zostało zabezpieczone przez Żandarmerię Wojskową, która przejęła dalsze czynności.
Teraz sprawę wyjaśnią specjaliści. W postępowaniu ma zostać powołany biegły, który określi przeznaczenie urządzenia, jego producenta oraz – jeśli będzie to możliwe – ustali właściciela. Śledczy będą również wyjaśniać, w jaki sposób tajemniczy obiekt znalazł się na polu w miejscowości Głupianka.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.