Tajemnicze urządzenie znalezione na polu. Na miejsce wezwano Żandarmerię Wojskową

3 sierpnia 2026 16:05 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Niecodzienne znalezisko w powiecie otwockim. Na miejsce skierowano policję, straż pożarną oraz Żandarmerię Wojskową.

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Żołnierz Żandarmerii Wojskowej.
Żołnierz Żandarmerii Wojskowej. | Fot. Shutterstock.

Do zdarzenia doszło w niedzielę, 2 sierpnia po południu. Mężczyzna zauważył na polu nietypowy przedmiot i natychmiast powiadomił służby.

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Po przybyciu na miejsce policjanci potwierdzili, że znalezione urządzenie przypomina bezzałogowy statek powietrzny, jednak jego charakter wymagał zaangażowania wojskowych specjalistów. Na miejsce skierowano żołnierzy z Mazowieckiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Warszawie. Do działań włączono również straż pożarną.

Policja wspólnie ze strażą pożarną zabezpieczała miejsce zdarzenia. – przekazał Warszawie w Pigułce mł. asp. Marcin Jabłoński.

 Następnie miejsce zostało zabezpieczone przez Żandarmerię Wojskową, która przejęła dalsze czynności.

Teraz sprawę wyjaśnią specjaliści. W postępowaniu ma zostać powołany biegły, który określi przeznaczenie urządzenia, jego producenta oraz – jeśli będzie to możliwe – ustali właściciela. Śledczy będą również wyjaśniać, w jaki sposób tajemniczy obiekt znalazł się na polu w miejscowości Głupianka.

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