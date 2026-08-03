Ile trzeba odkładać miesięcznie, żeby zebrać 10, 30 albo 50 tys. zł? Proste wyliczenia
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów udostępnił bezpłatny kalkulator oszczędzania, który pokazuje, jaką kwotę trzeba odkładać co miesiąc, by w wybranym czasie zgromadzić określoną sumę – oraz jak duży wpływ na tę kwotę ma oprocentowanie rachunku, na którym trzymane są pieniądze. Jak zwraca uwagę prezes UOKiK Tomasz Chróstny, żyjemy w czasach nadmiernej konsumpcji, a jednocześnie wielu osobom brakuje nawyku systematycznego odkładania – narzędzie ma pomóc przełożyć tę intencję na konkretne, miesięczne liczby, zamiast zostawiać ją w sferze dobrych chęci.
Bez odsetek liczby są proste – dzielisz cel przez liczbę miesięcy
Najprostszy wariant zakłada odkładanie gotówki bez żadnego oprocentowania, na przykład w domowej „skarbonce” albo na nieoprocentowanym koncie. Wtedy wyliczenie sprowadza się do podzielenia celu przez liczbę miesięcy oszczędzania. Aby zebrać 10 tys. zł, trzeba odkładać 833 zł miesięcznie przez rok, 278 zł miesięcznie przez trzy lata albo 167 zł miesięcznie przez pięć lat. Dla celu 30 tys. zł te same trzy warianty czasowe wymagają odpowiednio 2500 zł, 833 zł i 500 zł miesięcznie. Przy najwyższym z omawianych progów, 50 tys. zł, miesięczna wpłata wynosi 4167 zł w wariancie rocznym, 1389 zł w trzyletnim i 833 zł w pięcioletnim.
Oprocentowany rachunek obniża wymaganą wpłatę, ale nie drastycznie
Konto oszczędnościowe z odsetkami zmienia ten rachunek, choć różnica staje się naprawdę odczuwalna dopiero w dłuższym horyzoncie czasowym. Przy założeniu oprocentowania na poziomie 4% w skali roku – zbliżonym do średniej rynkowej dla standardowych, nie promocyjnych ofert kont oszczędnościowych w 2026 roku – miesięczna wpłata potrzebna do zebrania 10 tys. zł w rok spada z 833 do około 818 zł, czyli o 15 zł. W przypadku celu 50 tys. zł rozłożonego na pięć lat różnica robi się już wyraźniejsza: zamiast 833 zł miesięcznie bez odsetek, wystarczy około 754 zł, czyli o 79 zł mniej każdego miesiąca, co przy 60 wpłatach daje łącznie prawie 4,7 tys. zł różnicy wynikającej wyłącznie z pracy odsetek.
Ten sam mechanizm potwierdza przykład podany bezpośrednio przez UOKiK. Osoba planująca wydać 10 tys. zł na wymarzony wyjazd, finansując go kredytem spłacanym w ratach, zapłaci za niego w sumie 12 133 zł. Jeśli zamiast tego odłoży tę samą kwotę z wyprzedzeniem, wpłacając około 815 zł miesięcznie do planu oszczędnościowego, realny koszt wyjazdu spadnie do 9782 zł – różnica sięga 2350 zł, czyli ponad jednej piątej pierwotnej ceny. To pokazuje, że przewaga oszczędzania nad kredytem nie bierze się wyłącznie z odsetek na koncie, ale przede wszystkim z uniknięcia kosztów pożyczki, które przy zakupach na raty zwykle wielokrotnie przewyższają to, co można zarobić na lokacie w tym samym czasie.
Realne oprocentowanie w bankach waha się od 1,4% do 7%
Przyjęta w powyższych wyliczeniach stawka 4% to uśredniony punkt odniesienia, a nie gwarantowana wartość – warto o tym pamiętać, planując własny budżet. Rzeczywiste oprocentowanie kont oszczędnościowych dostępnych w polskich bankach w sierpniu 2026 roku rozciąga się od około 1,4% w standardowej, niepromocyjnej ofercie do 6-7% w promocjach powitalnych dla nowych klientów, obowiązujących zwykle przez trzy-cztery miesiące i często ograniczonych limitem kwoty objętej wyższą stawką. Po zakończeniu okresu promocyjnego oprocentowanie zwykle spada do poziomu standardowego, co warto uwzględnić, planując oszczędzanie w horyzoncie dłuższym niż kilka miesięcy – kalkulacja zrobiona na promocyjnej stawce z pierwszych tygodni nie odda rzeczywistego tempa gromadzenia całej kwoty w perspektywie roku czy dłużej.
Kalkulator UOKiK generuje gotowy plan do pobrania
Narzędzie UOKiK, dostępne na stronie finanse.uokik.gov.pl, pozwala przełączać się jednym kliknięciem między dwoma trybami: oszczędzaniem długoterminowym, w którym użytkownik sprawdza, ile zarobi na odsetkach przy wybranej wpłacie i oprocentowaniu, oraz oszczędzaniem celowym, w którym wpisuje docelową kwotę i czas, a kalkulator wylicza wymaganą wpłatę miesięczną – dokładnie tak, jak w wyliczeniach powyżej. Program uwzględnia też możliwość dopłat nieregularnych, na przykład jednorazowej premii rocznej, i pokazuje, jak taki dodatkowy zastrzyk gotówki skraca czas potrzebny na osiągnięcie celu. Po wprowadzeniu danych kalkulator generuje plik PDF z gotowym planem oszczędnościowym, który można zapisać albo przesłać innej osobie – przydatne rozwiązanie na przykład dla par lub grup wspólnie odkładających na jeden cel, jak remont czy wspólny wyjazd.
Obok kalkulatora oszczędzania UOKiK udostępnia na tej samej stronie dwa inne narzędzia finansowe: kalkulator wcześniejszej spłaty kredytu, pokazujący, jaką część pozaodsetkowych kosztów powinien zwrócić bank przy wcześniejszej spłacie, oraz kalkulator zmiany oprocentowania, pozwalający sprawdzić orientacyjną wysokość raty kredytu przy różnych poziomach stóp procentowych. Wszystkie trzy narzędzia są bezpłatne i nie wymagają zakładania konta ani podawania danych osobowych poza tymi niezbędnymi do samego wyliczenia.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.