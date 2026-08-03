Od 1 stycznia nowe zasady dla oszczędzających. Pojawi się nowa opłata po przekroczeniu limitu

3 sierpnia 2026 20:58 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Już od 1 stycznia 2027 roku mogą wejść w życie jedne z największych zmian dotyczących oszczędzania i inwestowania w Polsce. Senat przyjął ustawę o Osobistych Kontach Inwestycyjnych (OKI), która ma znieść podatek Belki dla wielu inwestorów. W zamian pojawi się jednak nowa opłata obejmująca aktywa przekraczające określone limity.

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Fot. Warszawa w Pigułce

Senat przyjął ustawę. Teraz decyzja należy do prezydenta

Ustawa o Osobistych Kontach Inwestycyjnych została przyjęta przez Senat bez poprawek. Za głosowało 60 senatorów, przeciw było 23, a dwóch wstrzymało się od głosu.

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Projekt trafi teraz do podpisu prezydenta. Jeśli zostanie zatwierdzony, nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2027 roku.

Koniec podatku Belki dla części oszczędności

Najważniejszą zmianą będzie zwolnienie z 19-procentowego podatku od zysków kapitałowych, czyli tzw. podatku Belki, dla środków zgromadzonych na Osobistych Kontach Inwestycyjnych.

Nie oznacza to jednak całkowitego braku opłat. Po przekroczeniu określonych limitów zacznie obowiązywać nowa danina naliczana od wartości aktywów.

Jakie limity będą obowiązywać?

Projekt przewiduje dwa progi zwolnienia:

  • 25 tys. zł – dla lokat bankowych, obligacji skarbowych i bonów skarbowych,
  • 100 tys. zł – dla inwestycji na rynku kapitałowym, takich jak akcje, obligacje przedsiębiorstw czy jednostki funduszy inwestycyjnych.

Do tych kwot inwestorzy mają korzystać ze zwolnienia z podatku Belki.

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Nowa opłata zamiast podatku

Po przekroczeniu ustawowych limitów zacznie obowiązywać nowa opłata od zgromadzonych aktywów.

Według obecnych założeń:

  • w 2027 roku ma wynosić 0,85 proc.,
  • w kolejnych latach jej wysokość będzie powiązana ze stopą referencyjną Narodowego Banku Polskiego i wyniesie 19 proc. jej wartości. Przy obecnym poziomie stóp oznaczałoby to około 0,71 proc. rocznie.

Co istotne, nowa opłata nie będzie liczona od osiągniętego zysku, lecz od średniej dziennej wartości aktywów zgromadzonych na koncie w ciągu całego roku. Przy wyliczeniach uwzględniane będą również wpłaty i wypłaty dokonywane przez właściciela konta.

Kiedy ruszą Osobiste Konta Inwestycyjne?

Jeśli proces legislacyjny zakończy się zgodnie z planem, pierwsze Osobiste Konta Inwestycyjne będzie można otwierać od 1 stycznia 2027 roku.

Rząd liczy, że nowe rozwiązanie zachęci Polaków do długoterminowego oszczędzania i inwestowania na krajowym rynku kapitałowym, jednocześnie ograniczając obciążenia związane z podatkiem Belki dla osób posiadających środki mieszczące się w ustawowych limitach.

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