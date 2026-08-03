AccuWeather prognozuje 40 stopni w Warszawie w środę. Na południe od stolicy może być jeszcze goręcej
Według najnowszej prognozy AccuWeather w środę, 5 sierpnia, temperatura w Warszawie wyniesie aż 40 stopni Celsjusza. To najwyższa wartość w całej nadchodzącej fali upałów, która według tego serwisu obejmie także wtorek (29 stopni) i czwartek (31 stopni). Jeszcze goręcej ma być nieco dalej od stolicy – w miejscowościach około 60 km na południe od Warszawy, ale dalej na Mazowszu, AccuWeather prognozuje na środę nawet 41 stopni.
AccuWeather kontra IMGW – kto ma rację, pokaże dopiero środa
Prognoza AccuWeather jest wyraźnie wyższa od tego, co na ten sam dzień podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Według najnowszego komunikatu IMGW temperatura maksymalna w środę w centrum Polski, gdzie leży Warszawa, ma wynieść do 36 stopni, a najwyższe wartości w kraju – do 39 stopni – wystąpią we wschodniej części Polski, a nie w samej stolicy. Różnica między obiema prognozami na środę sięga więc od 3 do 4 stopni na korzyść AccuWeather.
Trzeba przy tym pamiętać, że prognozy pogody z natury rzeczy zmieniają się z dnia na dzień, a im bliżej samego zjawiska, tym większa szansa, że kolejne aktualizacje będą się do siebie zbliżać. Który serwis ostatecznie okaże się bliższy rzeczywistej temperaturze, pokaże dopiero sama środa – a przy tak intensywnej fali upałów, gdy każdy stopień ma znaczenie dla samopoczucia i bezpieczeństwa, warto śledzić kolejne aktualizacje obu prognoz na bieżąco, zamiast opierać się wyłącznie na jednym źródle.
Cała reszta tygodnia w prognozie AccuWeather dla Warszawy
Poza samym szczytem upałów w środę, AccuWeather prognozuje dla Warszawy następujący przebieg tygodnia: 29 stopni we wtorek, 40 stopni w środę, 31 stopni w czwartek, a już w piątek wyraźne ochłodzenie do 25 stopni i 24 stopnie w sobotę. Kolejny tydzień, od 9 do 15 sierpnia, ma przynieść temperatury w przedziale 24-28 stopni, a od 16 sierpnia serwis prognozuje dalsze ochłodzenie do przedziału 21-25 stopni, z okresami burz i opadów.
Wszystkie instytucje ostrzegają przed upałem
Formalnie ostrzeżenie zaczęło się 3 sierpnia o godz. 20:00, choć właściwa fala gorąca rozpocznie się jutro, we wtorek 4 sierpnia. Alert obowiązuje do czwartku 6 sierpnia do godz. 20:00. IMGW prognozuje w Warszawie temperatury maksymalne od 33 do 38 stopni, a nocami od 18 do 23 stopni. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska określono na 90 proc.
Najgorętszym dniem ma być najprawdopodobniej środa, 5 sierpnia. Prognozy wskazują, że lokalnie temperatura może zbliżyć się nawet do 40 stopni. Jednocześnie możliwe są burze, więc może być parno i wyjątkowo ciężko — nie tylko sucho i słonecznie.
Warszawski Ratusz już opublikował ostrzeżenie. Miasto apeluje o ograniczenie wychodzenia na otwartą przestrzeń, regularne picie co najmniej dwóch litrów płynów, unikanie alkoholu i wysiłku fizycznego oraz bezwzględne niezostawianie dzieci ani zwierząt w samochodach. Seniorom i osobom z chorobami układu krążenia zalecono pozostanie w domu szczególnie między godz. 10 a 15.
RCB na razie nie opublikowało nowego alertu SMS dotyczącego tej konkretnej fali upałów w Warszawie. Dzisiejszy alert RCB o burzach dotyczy wyłącznie części województwa małopolskiego, nie stolicy. Nadal istotny jest natomiast wcześniejszy, ogólnopolski komunikat RCB dotyczący zwiększonego podczas upałów ryzyka zatrucia czadem przy używaniu piecyków i kuchenek gazowych.
Czyli najważniejszy news brzmi: najwyższy stopień zagrożenia w Warszawie, alert już obowiązuje, ale fala gorąca uderzy od wtorku i osiągnie kulminację w środę.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.