Koniec z podatkiem Belki dla wielu Polaków? Nowe przepisy już po Senacie. Można sporo zyskać
Już od 1 stycznia 2027 roku mogą wejść w życie jedne z największych zmian w oszczędzaniu i inwestowaniu od lat. Senat przyjął ustawę o Osobistych Kontach Inwestycyjnych (OKI), która przewiduje szerokie zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych, czyli tzw. podatku Belki. Projekt czeka już tylko na podpis prezydenta.
Senat przyjął ustawę
Za przyjęciem nowych przepisów zagłosowało 60 senatorów, przeciw było 23, a dwóch wstrzymało się od głosu. Jednocześnie odrzucono poprawki, które miały wyłączyć lokaty bankowe z planowanych ulg podatkowych.
Jeśli ustawa zostanie podpisana, nowe zasady zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2027 roku.
Dwa limity zwolnienia z podatku
Nowe Osobiste Konta Inwestycyjne mają umożliwić oszczędzanie i inwestowanie bez płacenia 19-procentowego podatku Belki – jednak tylko do określonych limitów.
Przepisy przewidują:
- do 100 tys. zł dla inwestycji w aktywa denominowane w złotych, m.in. akcje i jednostki funduszy inwestycyjnych,
- do 25 tys. zł dla produktów oszczędnościowych, takich jak lokaty bankowe i obligacje.
To właśnie w tych granicach zyski mają być zwolnione z podatku.
Jest też nowy podatek
Osoby posiadające na OKI aktywa przekraczające ustawowe limity nie unikną jednak wszystkich obciążeń.
Nadwyżka ma zostać objęta nowym podatkiem od wartości aktywów. Według zapowiedzi rządu jego wysokość nie przekroczy 1 proc..
Podatek będzie wyliczany przez instytucje finansowe na podstawie specjalnego algorytmu uwzględniającego m.in.:
- wartość aktywów w poszczególnych dniach,
- wysokość wpłat,
- okres utrzymywania środków na koncie.
Rząd liczy na miliardy
Wprowadzenie OKI ma zachęcić Polaków do długoterminowego oszczędzania i inwestowania na krajowym rynku kapitałowym.
Według rządowych szacunków dzięki nowym rozwiązaniom na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie może trafić około 25 mld zł do 2030 roku, a do 2040 roku nawet 74 mld zł.
To jeszcze nie obowiązuje
Choć ustawa została już przyjęta przez Senat, przepisy nie weszły jeszcze w życie. Projekt oczekuje obecnie na podpis prezydenta. Jeśli proces legislacyjny zakończy się zgodnie z planem, nowe zasady oszczędzania i inwestowania zaczną obowiązywać od początku 2027 roku. Dzięki nim wielu Polaków będzie mogło ograniczyć lub całkowicie uniknąć podatku od części swoich zysków kapitałowych.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.