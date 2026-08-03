Koniec z podatkiem Belki dla wielu Polaków? Nowe przepisy już po Senacie. Można sporo zyskać

3 sierpnia 2026 20:45 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Już od 1 stycznia 2027 roku mogą wejść w życie jedne z największych zmian w oszczędzaniu i inwestowaniu od lat. Senat przyjął ustawę o Osobistych Kontach Inwestycyjnych (OKI), która przewiduje szerokie zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych, czyli tzw. podatku Belki. Projekt czeka już tylko na podpis prezydenta.

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Fot. Warszawa w Pigułce

Senat przyjął ustawę

Za przyjęciem nowych przepisów zagłosowało 60 senatorów, przeciw było 23, a dwóch wstrzymało się od głosu. Jednocześnie odrzucono poprawki, które miały wyłączyć lokaty bankowe z planowanych ulg podatkowych.

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Jeśli ustawa zostanie podpisana, nowe zasady zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2027 roku.

Dwa limity zwolnienia z podatku

Nowe Osobiste Konta Inwestycyjne mają umożliwić oszczędzanie i inwestowanie bez płacenia 19-procentowego podatku Belki – jednak tylko do określonych limitów.

Przepisy przewidują:

  • do 100 tys. zł dla inwestycji w aktywa denominowane w złotych, m.in. akcje i jednostki funduszy inwestycyjnych,
  • do 25 tys. zł dla produktów oszczędnościowych, takich jak lokaty bankowe i obligacje.

To właśnie w tych granicach zyski mają być zwolnione z podatku.

Jest też nowy podatek

Osoby posiadające na OKI aktywa przekraczające ustawowe limity nie unikną jednak wszystkich obciążeń.

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Nadwyżka ma zostać objęta nowym podatkiem od wartości aktywów. Według zapowiedzi rządu jego wysokość nie przekroczy 1 proc..

Podatek będzie wyliczany przez instytucje finansowe na podstawie specjalnego algorytmu uwzględniającego m.in.:

  • wartość aktywów w poszczególnych dniach,
  • wysokość wpłat,
  • okres utrzymywania środków na koncie.

Rząd liczy na miliardy

Wprowadzenie OKI ma zachęcić Polaków do długoterminowego oszczędzania i inwestowania na krajowym rynku kapitałowym.

Według rządowych szacunków dzięki nowym rozwiązaniom na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie może trafić około 25 mld zł do 2030 roku, a do 2040 roku nawet 74 mld zł.

To jeszcze nie obowiązuje

Choć ustawa została już przyjęta przez Senat, przepisy nie weszły jeszcze w życie. Projekt oczekuje obecnie na podpis prezydenta. Jeśli proces legislacyjny zakończy się zgodnie z planem, nowe zasady oszczędzania i inwestowania zaczną obowiązywać od początku 2027 roku. Dzięki nim wielu Polaków będzie mogło ograniczyć lub całkowicie uniknąć podatku od części swoich zysków kapitałowych.

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