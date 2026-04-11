Tajemniczy obiekt pod Warszawą. Służby sprawdzają, skąd się wziął
W okolicach Warszawy znów zrobiło się niespokojnie. W jednej z miejscowości pod stolicą znaleziono niezidentyfikowany balon, który spadł na teren leśny. Sprawą natychmiast zajęły się służby, a pierwsze ustalenia rzucają nowe światło na to, co mogło się wydarzyć.
Do zdarzenia doszło w Duchnowie, w powiecie otwockim, około 30 km od Warszawy. Na nietypowy obiekt natknął się przypadkowo jeden z mieszkańców. Balon leżał na polanie i od razu wzbudził podejrzenia. Na miejsce wezwano służby, które szybko zabezpieczyły znalezisko.
Funkcjonariusze potwierdzili, że obiekt nie stanowi zagrożenia dla ludzi. Mimo to sprawa została potraktowana poważnie. Każdy taki przypadek jest dokładnie analizowany, zwłaszcza że podobne sytuacje powtarzają się od kilku miesięcy.
Możliwy związek z przemytem
Jak nieoficjalnie ustaliło RMF FM, balon może mieć związek z nielegalnym procederem przemytu. W grę wchodzi scenariusz, który służby znają już z wcześniejszych interwencji. Chodzi o balony wykorzystywane do transportu papierosów z terytorium Białorusi.
Tym razem przy obiekcie nie znaleziono żadnego ładunku ani urządzeń nawigacyjnych. To jednak nie wyklucza, że wcześniej coś było do niego przymocowane. Służby biorą pod uwagę, że pakunek mógł zostać odczepiony albo przechwycony wcześniej.
To nie pierwszy taki przypadek
W ostatnich miesiącach podobne incydenty zdarzają się coraz częściej. Służby wielokrotnie informowały o balonach, które przekraczały wschodnią granicę Polski. W jednym z głośniejszych przypadków, pod koniec grudnia, nad naszym krajem pojawiło się jednocześnie kilkadziesiąt takich obiektów.
Jak informowały wcześniej służby i eksperci, skala zjawiska rośnie. To już nie są pojedyncze przypadki, ale zorganizowany proceder, który przynosi ogromne straty i budzi coraz większe obawy.
Na pierwszy rzut oka taki balon może wyglądać niegroźnie. Problem w tym, że za nim często stoi zorganizowana przestępczość. W dodatku nigdy nie ma pewności, co dokładnie transportował.
Dlatego służby apelują o ostrożność. Jeśli ktoś natrafi na podobny obiekt, nie powinien go dotykać ani próbować przenosić. Najlepszym rozwiązaniem jest natychmiastowe powiadomienie policji.
