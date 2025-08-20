Tajemniczy obiekt spadł w Polsce. Huk i eksplozja obudziły mieszkańców

20 sierpnia 2025

W nocy z wtorku na środę w miejscowości Osiny w powiecie łukowskim (woj. lubelskie) doszło do niecodziennego zdarzenia. Niezidentyfikowany obiekt runął na pole kukurydzy i eksplodował. Siła wybuchu była tak duża, że w kilku okolicznych domach powypadały szyby.

Huk, błysk i nadpalone szczątki

Świadkowie opowiadają, że około godziny 2 w nocy usłyszeli potężny huk, a niektórzy zauważyli błysk na niebie. Policjanci, którzy przybyli na miejsce, znaleźli na polu nadpalone elementy – zarówno metalowe, jak i plastikowe – rozrzucone na dużej przestrzeni.

– Zabezpieczyliśmy szczątki o różnych rozmiarach. Cały teren został sprawdzony – poinformował asp. szt. Marcin Józwik z Komendy Powiatowej Policji w Łukowie.

Krater i możliwe fragmenty śmigła

Lokalny portal Łuków TV nieoficjalnie podał, że w miejscu uderzenia powstał krater. Wśród szczątków miał się znaleźć element przypominający śmigło, co może sugerować, że obiekt miał konstrukcję lotniczą.

Na nagraniu z kamery monitoringu jednego z domów widać moment rozbłysku i słychać potężny huk.

Relacje mieszkańców

– Obudził mnie wybuch, aż zatrzęsły się szyby w oknach. Wyjrzałem, ale niczego nie dostrzegłem. Dopiero rano zauważyłem światła policyjnych radiowozów – relacjonował jeden z mieszkańców w rozmowie z Łuków TV.

Co to oznacza dla czytelnika

  • Na Lubelszczyźnie doszło do niecodziennego incydentu, którego przyczyny są badane.
  • Policja i służby analizują szczątki, by ustalić, czym był tajemniczy obiekt.
  • Eksplozja była na tyle silna, że spowodowała szkody materialne w okolicznych domach.
  • Nagrania z kamer i relacje świadków potwierdzają, że zdarzenie miało gwałtowny i spektakularny przebieg.
