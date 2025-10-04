Tajemniczy obiekt w Polsce. Policja i wojsko natychmiast wkroczyły do akcji!
Szczątki niezidentyfikowanego obiektu w Zarębach Warchołach. Policja i wojsko zabezpieczyły teren
W sobotni wieczór w miejscowości Zaręby Warchoły w powiecie ostrowskim odnaleziono szczątki obiektu przypominającego drona. Tajemnicze znalezisko natychmiast zgłoszono służbom, a teren został zabezpieczony przez policję. Do działań włączono również Żandarmerię Wojskową oraz prokuraturę.
Znalezisko na polu
Do zdarzenia doszło około godziny 18. Mężczyzna spacerujący w okolicy zauważył fragmenty urządzenia na jednym z pól uprawnych. Najbliższe zabudowania to niezamieszkany dom, co sprawiło, że obiekt mógł pozostać niezauważony przez dłuższy czas. Policja przybyła na miejsce i potwierdziła, że szczątki mogą należeć do obiektu latającego, przypominającego drona.
„Policjanci zabezpieczyli obiekt oraz miejsce jego odnalezienia. O sprawie powiadomiono Żandarmerię Wojskową i prokuraturę” – przekazali funkcjonariusze w komunikacie.
Żandarmeria i prokuratura badają sprawę
Mazowiecki oddział Żandarmerii Wojskowej potwierdził, że prowadzi czynności w związku z odnalezieniem „niezidentyfikowanego obiektu powietrznego”. Na miejscu pracują wojskowi specjaliści, którzy mają ustalić pochodzenie i charakter szczątków.
Na razie nie wiadomo, czy obiekt był cywilnym dronem używanym rekreacyjnie, czy też miał inne przeznaczenie. Śledczy nie wykluczają żadnej z hipotez.
Apel służb do mieszkańców
Policja i Żandarmeria Wojskowa zaapelowały, by każdorazowo informować odpowiednie służby o podobnych znaleziskach. Jak podkreślają mundurowi, takie obiekty mogą stanowić zagrożenie nie tylko dla bezpieczeństwa mieszkańców, ale także dla infrastruktury.
Sprawa pozostaje w toku, a ustalenia śledczych mają wyjaśnić, skąd wzięły się szczątki i czy mogły być powiązane z ostatnimi incydentami w polskiej przestrzeni powietrznej.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.