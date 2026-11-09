Tak Norwegowie ubierają się na największe mrozy. Robią dokładnie odwrotnie niż większość Polaków
Norweskie zalecenia dotyczące zimowego ubioru zwracają uwagę na coś innego niż sama grubość odzieży. Liczą się odpowiedni materiał przy skórze, miejsce w bucie i ochrona przed wilgocią. Wełniana skarpeta ma pomóc zatrzymać ciepło, ale musi mieć do tego odpowiednie warunki. Okazuje się więc, że Norwegowie mają zupełnie inny patent na zimno. Sprawdzamy dokładnie jaki.
Dlaczego w dwóch parach skarpet można marznąć bardziej?
Oficjalny serwis turystyczny Visit Norway zaleca zimą cienką wełnianą warstwę przy ciele, kolejną warstwę ocieplającą oraz ubranie zewnętrzne dobrane do pogody i aktywności. Przy butach wskazuje wprost, że powinny pomieścić wełniane skarpety lub wełniane wkładki. Norweskie stowarzyszenie turystyczne DNT umieszcza z kolei wełnianą bieliznę i skarpety na liście wyposażenia na zimową wyprawę, a do plecaka zaleca zabrać zapasowe, suche rzeczy. Z tych wskazówek wynika praktyczna zasada: dodatkowe ubranie ma poprawiać izolację i pozwalać regulować temperaturę. Jeśli powoduje ucisk albo prowadzi do przemoczenia od potu, samo dokładanie warstw przestaje pomagać.
But, który jest wygodny z jedną skarpetą, po dołożeniu drugiej może stać się za ciasny w palcach, na podbiciu albo wokół kostki. Materiał zostaje ściśnięty, palce mają mniej swobody, a mocne zasznurowanie dodatkowo zwiększa ucisk. Amerykański instytut NIOSH, zajmujący się bezpieczeństwem i zdrowiem w pracy, ostrzega, że zbyt ciasna odzież ogranicza krążenie krwi. Ma to znaczenie także dla stóp, do których ciepło dociera wraz z krwią. Nie oznacza to, że każda dodatkowa skarpeta automatycznie odcina krążenie. Problem pojawia się wtedy, gdy cały zestaw robi się tak ciasny, że stopa jest wyraźnie ściskana. W takiej sytuacji dokładanie kolejnej warstwy może nasilać przyczynę marznięcia.
Druga sprawa to powietrze zatrzymane w materiale. Puszysta skarpeta i ocieplenie buta zawierają drobne przestrzenie powietrzne, które pomagają ograniczać utratę ciepła. Kiedy mocno ściskamy te warstwy, zmniejszamy ich grubość i przestrzeń dla powietrza. Podobną zasadę DNT przypomina przy korzystaniu ze śpiworów: łączenie dwóch może pomóc, pod warunkiem że wewnątrz nie robi się zbyt ciasno, ponieważ powietrze pełni funkcję izolacyjną. Nie chodzi więc o pozostawienie w bucie wielkiej, pustej komory. Ważne jest zachowanie izolacji, która nie została spłaszczona przez upchnięcie stopy i kilku warstw materiału w zbyt małym wnętrzu.
Bawełna przy skórze: problem zaczyna się od wilgoci
Bawełniana skarpeta może być wygodna w domu, ale podczas dłuższego wyjścia na zimno jej słabym punktem staje się wilgoć. Stopy pocą się również zimą, zwłaszcza podczas szybkiego marszu albo po wejściu w grubych butach do ogrzewanego pomieszczenia. Bawełna chłonie tę wilgoć, a mokra traci właściwości izolacyjne. Amerykańska agencja OSHA wskazuje, że wełna i wiele materiałów syntetycznych lepiej zachowują izolację po zawilgoceniu niż bawełna. Z tego powodu na dłuższy spacer, pracę na zewnątrz czy zimową wycieczkę warto wybierać skarpety przeznaczone do takich warunków. Istotne jest to, co dzieje się z materiałem po spoceniu stopy, a nie tylko to, jak przyjemny wydaje się zaraz po założeniu.
Merino bezpośrednio na stopę. Co rzeczywiście daje taka skarpeta?
Wełna merino jest często wykorzystywana w odzieży zakładanej bezpośrednio na skórę. Szwedzkie stowarzyszenie turystyczne STF wskazuje ją jako rozwiązanie do pierwszej warstwy ubioru i przypomina, że wełna zachowuje przydatne właściwości także wtedy, gdy jest wilgotna. W praktyce oznacza to, że wełnianej skarpety nie trzeba oddzielać od stopy zwykłą bawełnianą skarpetą. Jeśli ta spodnia warstwa nasiąknie potem, pozostanie przy skórze mimo lepszego materiału na zewnątrz. Skarpeta powinna przy tym dobrze leżeć, nie tworzyć fałd i nie uciskać ściągaczem. Sama nazwa włókna na opakowaniu nie zastępuje sprawdzenia, czy konkretny model jest wygodny i odpowiedni do buta.
Nie należy jednak wyciągać z tego wniosku, że cienkie merino wystarczy na każdy mróz. Odzież pomaga ograniczać utratę ciepła wytwarzanego przez organizm, a o skuteczności całego zestawu decydują także ocieplenie obuwia, ochrona przed wodą, czas spędzony na zewnątrz i intensywność ruchu. Cienka wełniana skarpeta w dobrze ocieplonym bucie może być rozsądniejszym wyborem niż dwie grube, które ściskają stopę. Ta sama cienka skarpeta w lekkim, przemakającym obuwiu nie zapewni porównywalnej ochrony. Przy zakupie warto więc czytać skład i przeznaczenie produktu oraz traktować skarpetę jako część zestawu, którego pozostałe elementy również muszą odpowiadać warunkom.
Dwie pary nie są zakazane. Muszą się swobodnie zmieścić
Norweskie materiały edukacyjne NDLA dopuszczają jedną lub dwie warstwy wełnianych skarpet. To ważne sprostowanie, ponieważ z ostrzeżenia przed uciskiem łatwo zrobić błędną zasadę, że zimą zawsze należy nosić wyłącznie jedną parę. Dwie mogą się sprawdzić, jeżeli obuwie ma na nie odpowiednią objętość, a skarpety nie ściskają stopy ani nie marszczą się podczas chodzenia. Przy długim przebywaniu w bezruchu potrzebne może być również cieplejsze obuwie i dodatkowa wkładka. Nie da się jednak bez końca zwiększać izolacji wewnątrz tego samego buta. Jeżeli po zmianie skarpet palce przestają się swobodnie poruszać albo pojawia się nacisk na podbicie, zestaw wymaga poprawienia.
Przymierzaj buty ze skarpetami, w których naprawdę będziesz chodzić
Praktyczny sprawdzian warto zrobić jeszcze w domu lub sklepie. Załóż docelowe zimowe skarpety, zasznuruj obuwie i przejdź się przez kilka minut. Zwróć uwagę na nacisk z góry i po bokach stopy, możliwość poruszania palcami oraz to, czy pięta jest stabilnie trzymana. But ma zapewniać miejsce dla stopy i ocieplenia, a jednocześnie pozwalać bezpiecznie chodzić. Kupowanie dowolnie większego rozmiaru bez sprawdzenia dopasowania nie rozwiązuje problemu. Liczy się również szerokość i kształt wnętrza. Podobnie z wkładką: może poprawić izolację, ale po jej dołożeniu trzeba ponownie sprawdzić, czy obuwie nadal nie uciska.
Na spacer i na stanie w miejscu potrzebujesz innego zestawu
Visit Norway podkreśla, że ubiór należy dobierać do miejsca i planowanej aktywności. Osoba idąca energicznym krokiem ma inne potrzeby niż ktoś, kto przez godzinę czeka na zewnątrz lub stoi i fotografuje zimowy krajobraz. Za gruby zestaw podczas marszu sprzyja spoceniu, a po zatrzymaniu wilgoć staje się dodatkowym problemem. Dlatego warstwy powinny pozwalać na regulację: rozpięcie wentylacji, zdjęcie części ocieplenia podczas wysiłku i ponowne dołożenie go na postoju. Ten sam sposób myślenia dotyczy stóp. Warto uwzględnić cały plan dnia, również przejazd ogrzewanym autobusem czy długi pobyt w budynku, zamiast ubierać się wyłącznie na podstawie temperatury widocznej rano na telefonie.
Drętwienie i utrata czucia to sygnał, żeby przerwać wyjście
Marznących stóp nie należy ignorować do momentu, aż przestaną boleć. CDC wymienia drętwienie, nienaturalnie bladą lub szarawożółtą skórę oraz jej twardy, woskowaty wygląd wśród objawów mogących wskazywać na odmrożenie. Utrata czucia może sprawić, że człowiek nie zauważy pogarszającego się stanu. Przy takich sygnałach trzeba szukać ciepłego schronienia i pomocy medycznej, zamiast sprawdzać, ile jeszcze da się wytrzymać. Podejrzanego odmrożenia nie należy rozcierać ani ogrzewać bezpośrednio przy kaloryferze czy piecu. To sytuacja wymagająca reakcji, a nie dalszego eksperymentowania ze skarpetami na mrozie.
Co zmienić przed następnym wyjściem, żeby stopy miały lepsze warunki?
Zacznij od obejrzenia zestawu, którego już używasz. Sprawdź, czy but jest suchy w środku, czy ocieplenie nie jest mocno zbite i czy po założeniu zimowej skarpety nadal zostaje miejsce na poruszanie palcami. Jeżeli dotychczas dokładałeś drugą parę przede wszystkim dlatego, że pierwsza była wilgotna, warto zmienić materiał oraz zabierać suche skarpety na wymianę. Zapasowa para w plecaku ma inne zadanie niż kolejna warstwa na stopie: pozwala zastąpić mokrą odzież suchą. W norweskich zaleceniach DNT taki zapas jest częścią przygotowania do zimowego wyjścia, a nie dodatkiem zarezerwowanym wyłącznie dla wielodniowych wypraw.
Przed dłuższym wyjściem sprawdź też, gdzie możesz się ogrzać i czy plan da się skrócić, jeśli warunki okażą się gorsze od oczekiwanych. Przy dzieciach nie wystarczy pytanie, czy nowe buty „wchodzą”. Trzeba sprawdzić je z właściwymi skarpetami i upewnić się, że dodatkowa warstwa nie odebrała miejsca palcom. Podobną kontrolę warto zrobić po dołożeniu wkładki. Jeśli obuwie jest za ciasne, nie należy próbować naprawiać tego jeszcze grubszą skarpetą ani mocniejszym sznurowaniem. Jeśli z kolei przemaka lub ma niewystarczające ocieplenie na planowane warunki, sama zmiana składu skarpet nie usunie wszystkich przyczyn marznięcia.
Nie trzeba od razu wymieniać całej zimowej garderoby na kosztowny sprzęt wyprawowy. Najbardziej użyteczna zmiana może polegać na dobraniu jednej właściwej pary skarpet, wysuszeniu obuwia i sprawdzeniu jego dopasowania. Dopiero potem warto oceniać, czy potrzebna jest dodatkowa izolacja albo inny but. Więcej materiału pomaga tylko wtedy, gdy nadal pozostaje miejsce dla stopy i warstw ocieplenia. To właśnie tę zasadę warto zabrać z norweskich porad: ubierać się tak, żeby zachować suchość, swobodę i możliwość dostosowania odzieży do wysiłku. Ciasno upchnięte skarpety nie są miarą przygotowania do zimy.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.