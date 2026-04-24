Tak oszukiwali na luksusowe auta. Kradzione pojazdy trafiały do Polski
Międzynarodowa akcja służb doprowadziła do rozbicia grupy przestępczej zajmującej się oszustwami przy handlu luksusowymi samochodami. Pojazdy były wyłudzane przy użyciu fałszywych płatności, a następnie trafiały do Polski, gdzie wprowadzano je na rynek wtórny. Śledczy potwierdzili co najmniej kilkanaście przypadków, a odzyskane auta są warte setki tysięcy euro.
Luksusowe auta trafiały do Polski. Służby rozbiły międzynarodową siatkę
Włoskie służby we współpracy z polskimi instytucjami rozbiły grupę przestępczą zajmującą się oszustwami przy handlu luksusowymi samochodami. Pojazdy były wyłudzane, a następnie trafiały do Polski, gdzie były dalej sprzedawane.
Fałszywe płatności i podszywanie się. Tak działał mechanizm
Śledczy ustalili, że przestępcy wykorzystywali dwa główne schematy działania. Pierwszy opierał się na fałszywych czekach bankowych, które miały uwiarygodniać transakcje zakupu samochodów.
Drugi polegał na tzw. spoofingu, czyli podszywaniu się pod zaufane instytucje. Ofiary otrzymywały informacje sugerujące, że płatność została potwierdzona, co skłaniało je do wydania pojazdu. W rzeczywistości pieniądze nigdy nie trafiały do sprzedających.
„Czyszczenie” dokumentów i transport do Polski
Po przejęciu pojazdów przestępcy zajmowali się ich dalszym obiegiem. Samochody były „czyszczone” pod względem dokumentacji, co miało utrudnić ich identyfikację.
Następnie auta trafiały do Polski, gdzie były wprowadzane na rynek wtórny. Według ustaleń śledczych, część z nich była sprzedawana przez podmiot zajmujący się handlem używanymi samochodami.
Środki finansowe wykorzystywane przy zakupach mogły pochodzić z działalności przestępczej, w tym handlu narkotykami.
17 przypadków i 800 tys. euro. Skala sprawy
W toku śledztwa potwierdzono 17 przypadków oszustw. Łącznie zabezpieczono 18 pojazdów o wartości około 800 tys. euro.
Odzyskane auta zostały już zwrócone właścicielom. Zarzuty usłyszało 9 osób związanych z działalnością grupy.
Operację koordynowała prokuratura w Busto Arsizio na północy Włoch, a działania prowadziła Gwardia Finansowa przy wsparciu polskich służb oraz instytucji unijnych.
Warszawa: rynek aut używanych pod szczególną uwagą
Choć sprawa ma charakter międzynarodowy, jej skutki mogą być odczuwalne także w Polsce, w tym w Warszawie. Rynek samochodów używanych w stolicy jest jednym z największych w kraju, co zwiększa ryzyko pojawiania się pojazdów o niejasnym pochodzeniu.
Eksperci rynku motoryzacyjnego wskazują, że w dużych miastach, gdzie obrót pojazdami jest wysoki, łatwiej ukryć nieprawidłowości w dokumentacji.
Dlatego podobne sprawy zwracają uwagę na konieczność dokładnej weryfikacji historii pojazdów przed zakupem.
Międzynarodowa współpraca służb. Kolejne działania możliwe
Operacja była efektem współpracy włoskich i polskich służb oraz instytucji europejskich. Takie działania pozwalają szybciej wykrywać przestępstwa o charakterze transgranicznym.
Śledczy nie wykluczają dalszych czynności w sprawie, ponieważ mechanizm działania grupy może mieć szerszy zasięg.
Co to oznacza dla Ciebie? Na co uważać przy zakupie auta
Jeśli planujesz zakup samochodu, szczególnie z rynku wtórnego:
– Sprawdź historię pojazdu w dostępnych bazach danych
– Zweryfikuj dokumenty i ich zgodność
– Uważaj na podejrzanie atrakcyjne oferty
– Unikaj płatności bez pełnego potwierdzenia
– Korzystaj z usług sprawdzonych sprzedawców
W przypadku luksusowych samochodów ryzyko oszustw jest wyższe, dlatego dokładna weryfikacja jest kluczowa przed podjęciem decyzji.
