Tak Polacy walczą z drożyzną. Raport ujawnia, co jako pierwsze znika z naszych planów wydatkowych.

Rosnące koszty życia i niepewność gospodarcza wymusiły na Polakach zmianę nawyków zakupowych. Najnowsze badanie „Current Consumer Radar” nie pozostawia złudzeń: większość z nas aktywnie szuka oszczędności. Sprawdzamy, które kategorie wydatków poszły „pod nóż” i w jaki sposób próbujemy ratować domowe budżety w 2026 roku.

Polska na etapie oszczędzania. Skala zjawiska

Z najnowszych danych wynika, że aż dwie trzecie konsumentów w Polsce deklaruje chęć ograniczenia wydatków w najbliższym czasie. Nie jest to jedynie czcza deklaracja zmiany widać już w koszykach zakupowych. Polacy stali się mistrzami polowania na okazje, a lojalność wobec konkretnych marek przegrywa z niższą ceną u konkurencji.

Najmocniej zaciskamy pasa w obszarach, które nie są niezbędne do przetrwania, ale zmiany dotykają nawet podstawowych produktów spożywczych. Konsumenci coraz częściej wybierają marki własne sieci handlowych zamiast droższych produktów markowych.

Gdzie szukamy oszczędności? Tabela kluczowych kategorii

Badanie wskazuje konkretne obszary, w których Polacy najchętniej tną wydatki. Oto zestawienie najpopularniejszych metod oszczędzania:

Kategoria wydatków Dominujący sposób oszczędzania
Rozrywka i wyjścia Rezygnacja z restauracji, kina i koncertów
Zakupy spożywcze Wybieranie tańszych zamienników i marek własnych
Odzież i obuwie Wstrzymywanie się z zakupami do czasu wyprzedaży
Energia i media Bardziej rygorystyczne pilnowanie zużycia prądu i wody

Zmiana zachowań przy półce sklepowej

Raport „Current Consumer Radar” podkreśla, że Polacy przestali kupować impulsywnie. Coraz częściej na zakupy idziemy z listą, a przed włożeniem produktu do koszyka sprawdzamy cenę jednostkową (za kilogram lub litr). Kluczowym czynnikiem stały się również promocje wielosztukowe – chętniej kupujemy więcej produktów naraz, o ile cena za sztukę jest wyraźnie niższa.

Interesującym zjawiskiem jest również rezygnacja z produktów premium. Polacy, którzy do tej pory nie zwracali uwagi na ceny, teraz aktywnie szukają tańszych alternatyw, nie chcąc rezygnować z dotychczasowej jakości życia, a jedynie optymalizując koszty jej utrzymania.

Co to oznacza dla Twojego portfela w 2026 roku?

Dane z raportu to cenna wskazówka, jak odnaleźć się w nowej rzeczywistości finansowej:

  • Efekt „smart shoppingu”: Regularne porównywanie cen w aplikacjach sklepowych pozwala statystycznemu Polakowi zaoszczędzić od 150 do 400 zł miesięcznie na samej żywności.
  • Więcej gotowania w domu: Ograniczenie wyjść do restauracji na rzecz domowych posiłków to najszybszy sposób na odciążenie budżetu, co deklaruje znaczna część badanych.
  • Planowanie długoterminowe: Rezygnacja z zakupu nowej elektroniki czy ubrań „na już” pozwala na uniknięcie niekorzystnych kredytów i rat, co w dobie wysokich stóp procentowych jest kluczowe dla stabilności domowej.
  • Inwestycja w energooszczędność: Pilnowanie rachunków za media przestaje być hobby, a staje się koniecznością, by uniknąć dopłat na koniec okresu rozliczeniowego.

 

 

