Tak Polacy walczą z drożyzną. Raport ujawnia, co jako pierwsze znika z naszych planów wydatkowych.

Polska na etapie oszczędzania. Skala zjawiska

Z najnowszych danych wynika, że aż dwie trzecie konsumentów w Polsce deklaruje chęć ograniczenia wydatków w najbliższym czasie. Nie jest to jedynie czcza deklaracja zmiany widać już w koszykach zakupowych. Polacy stali się mistrzami polowania na okazje, a lojalność wobec konkretnych marek przegrywa z niższą ceną u konkurencji.

Najmocniej zaciskamy pasa w obszarach, które nie są niezbędne do przetrwania, ale zmiany dotykają nawet podstawowych produktów spożywczych. Konsumenci coraz częściej wybierają marki własne sieci handlowych zamiast droższych produktów markowych.