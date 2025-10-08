Tak taniego masła i cukru jeszcze nie było. Auchan kusi październikową okazją!
Auchan kusi październikowymi promocjami – cukier i masło w rekordowo niskich cenach, a do tego tańsze kosmetyki do kąpieli i praliny Lindt. To okazje dostępne tylko przez kilka dni, więc kto chce skorzystać, musi się spieszyć.
Promocje w Auchan – cukier, masło i kosmetyki w specjalnych cenach
Auchan przygotował dla klientów wyjątkowe promocje, które potrwają tylko przez kilka dni. Warto się pospieszyć, bo ceny kuszą i obowiązują wyłącznie w określonych terminach.
Największy hit dotyczy podstawowych produktów spożywczych. Tylko przez dwa dni – 10 i 11 października – można kupić cukier biały w promocji 1+1 za 1 zł. Oznacza to, że przy zakupie dwóch kilogramów cena jednostkowa spada do 1,94 zł za kg.
Drugą atrakcyjną ofertą jest masło ekstra Wypasione Mlekovita (200 g). Tutaj obowiązuje promocja 3+1 gratis, a cena za jedną kostkę przy zakupie czterech sztuk to tylko 3,98 zł.
Od 9 do 15 października trwa także akcja na kosmetyki do kąpieli. W ofercie znalazły się płyny, sole oraz kule różnych marek, w tym m.in. Luksja, Apart, Cosmia czy Kneipp. Obowiązuje promocja 1+1 za 1 zł, więc przy zakupie dwóch produktów drugi, tańszy, kosztuje symbolicznego złotego.
Na klientów czeka też propozycja dla łasuchów – praliny Lindt Lindor (200 g) w różnych smakach. Obowiązuje promocja 1+1 za 1 zł, co sprawia, że przy zakupie dwóch opakowań cena jednostkowa wynosi 18,99 zł zamiast 36,98 zł.
Auchan łączy w październiku promocje na produkty codziennego użytku z ofertą słodyczy premium. Taniej można kupić podstawowe artykuły spożywcze, kosmetyki do pielęgnacji i czekoladowe praliny. Promocje obowiązują w różnych terminach – warto je zapamiętać i zrobić zakupy w odpowiednim czasie.
