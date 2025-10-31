Tak wygląda bieda w Europie! Polska zaskakuje całą Unię.
Tak wygląda bieda w Europie. Polskie regiony wśród najmniej zagrożonych. Według najnowszych statystyk Eurostat w 2024 roku w 93 regionach UE notowano wskaźnik zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem społecznym powyżej średniej unijnej wynoszącej 21 proc.
W tym samym czasie Polska jako całość osiągnęła wynik na poziomie około 16 proc., co plasuje nas w gronie krajów o niższym zagrożeniu biedą. Dwa polskie regiony znalazły się nawet w grupie 26 regionów w całej UE, gdzie mniej niż 12,5 proc. ludności było zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
Różnice w rozkładzie ubóstwa w Polsce
Choć ogólny poziom zagrożenia biedą w Polsce jest relatywnie niski, to rozkład wewnątrz kraju jest bardzo nierówny. Najmniej zagrożony jest region stołeczny (Warszawa i okolice), gdzie wskaźnik wyniósł około 8,9 proc. W przeciwieństwie do tego, znacznie wyższym zagrożeniem obarczone są regiony Polski wschodniej – na przykład Podlasie z wynikiem około 26,4 proc. oraz województwo warmińsko-mazurskie z 23,6 proc.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeśli jesteś mieszkańcem Polski, warto zdać sobie sprawę, że nie tylko makro-wskaźniki się liczą, ale także lokalizacja i region mają duże znaczenie. Nawet jeśli kraj plasuje się dobrze w skali Europy, to Twoja najbliższa rzeczywistość może wyglądać zupełnie inaczej w zależności od miejsca zamieszkania. To może mieć wpływ na dostępność pracy, poziom wsparcia społecznego, ale też na Twoje codzienne odczucie bezpieczeństwa ekonomicznego.
Przykład z życie
Wyobraź sobie dwie rodziny: jedna mieszka w Warszawie, druga w regionie Polski wschodniej. Obie mają porównywalny wykształcenie i wiek. Rodzina z Warszawy ma znacznie niższe ryzyko znalezienia się w grupie zagrożonych ubóstwem. Z kolei druga rodzina, choć w kraju są w relatywnie dobrej sytuacji, musi mierzyć się z większym ryzykiem co może oznaczać wyższe prawdopodobieństwo utraty pracy, gorszy dostęp do usług czy wsparcia społecznego.
Dlaczego to istotne?
Te dane pokazują, że pytanie „Czy jestem zagrożony biedą?” nie dotyczy tylko Ciebie jako jednostki, ale także miejsca, w którym żyjesz. Rozumienie tych różnic może pomóc w planowaniu edukacji, kariery, miejsca zamieszkania lub oszczędności. W perspektywie spójnych działań społecznych i gospodarczych to także sygnał dla decydentów, że walka z ubóstwem musi uwzględniać regiony, które są statystycznie mniej chronione.
Źródła: forsal.pl/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.