Tak wygląda polska trasa przyszłości. S1 otworzy południową bramę Europy!
Już w październiku kierowcy pojadą jedną z najbardziej spektakularnych dróg w Polsce. Nowy odcinek ekspresówki S1 przez Beskidy, nazywany „bramą na południe Europy”, jest gotowy do otwarcia. To inwestycja za 1,6 miliarda złotych, z tunelami, estakadami i mostami, które zmienią podróż z Bielska-Białej do granicy ze Słowacją.
Drzwi na południe Europy otwierają się szeroko. Nowa S1 już w październiku!
Już w drugiej połowie października kierowcy pojadą nowym, długo wyczekiwanym odcinkiem drogi ekspresowej S1. To jedno z najważniejszych przedsięwzięć drogowych w południowej Polsce i zarazem inżynieryjny majstersztyk – aż 85 procent trasy biegnie przez mosty, estakady i tunele. Nowa droga nie tylko skróci czas podróży, ale też stanie się strategicznym połączeniem z południem Europy.
Nowa S1 – serce komunikacji na południe kontynentu
Odcinek S1, czyli obejście Węgierskiej Górki, połączy węzeł Przybędza z węzłem Milówka. Choć trasa ma zaledwie 8,5 kilometra długości, była jednym z najbardziej wymagających projektów drogowych w Polsce. Budowa w górzystym terenie Beskidów wymagała stworzenia imponujących konstrukcji inżynieryjnych: dwóch tuneli drogowych oraz licznych estakad i mostów.
Pierwszy z tuneli, przebiegający przez masyw Baraniej Góry, ma około 830 metrów długości, natomiast drugi – w masywie Białożyńskiego Gronia – liczy blisko kilometr. Do tego dochodzi osiem estakad, z których najdłuższa – nad ulicą Zielona Góra – mierzy aż 940 metrów. W sumie nowa trasa to prawdziwy pokaz nowoczesnej inżynierii.
Trasa gotowa na październikowe otwarcie
Jak poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, inwestycja o wartości około 1,6 miliarda złotych jest już na finiszu. Obecnie trwają ostatnie prace wykończeniowe i odbiory techniczne. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, droga zostanie przekazana do użytku jeszcze w październiku – najprawdopodobniej około 20 dnia miesiąca.
Oddanie tego odcinka oznacza, że kierowcy będą mogli przejechać z Bielska-Białej aż do granicy ze Słowacją bez konieczności korzystania z objazdów. Nowa S1 skróci czas przejazdu, poprawi bezpieczeństwo i odciąży lokalne drogi, które dotychczas były przeciążone ruchem tranzytowym.
S1 – strategiczna trasa dla Polski i Europy
Droga ekspresowa S1 to jeden z filarów krajowego systemu komunikacyjnego i część europejskiej sieci TEN-T. Po zakończeniu wszystkich prac jej długość wyniesie 135 kilometrów. Połączy autostradę A1 w Pyrzowicach z autostradą A4, Bielskiem-Białą oraz przejściem granicznym w Zwardoniu.
W ramach całej inwestycji, od Mysłowic do Bielska-Białej, powstanie łącznie prawie 40 kilometrów nowej drogi ekspresowej. Całość podzielono na cztery etapy, których łączny koszt sięga 2,3 miliarda złotych. Ostatni z odcinków, Mysłowice–Bieruń, ma zostać ukończony do połowy 2027 roku.
Nowa S1 nie tylko połączy Polskę z południem Europy, ale też usprawni transport towarów, zwiększy atrakcyjność inwestycyjną regionu i ułatwi codzienne życie mieszkańcom Beskidów.
