Takie są pensje Polaków. Sprawdź, czy zarabiasz średnią krajową
Najnowsze statystyki Głównego Urzędu Statystycznego pokazują, że choć wynagrodzenia w Polsce nadal rosną, tempo ich wzrostu wyraźnie zwalnia. Po miesiącach rekordowych podwyżek przyszedł moment schłodzenia rynku pracy. Średnia pensja w III kwartale 2025 roku wyniosła 8771,70 zł brutto, ale ekonomiści zwracają uwagę na istotny szczegół – dynamika płac jest najniższa od trzech lat.
Średnia pensja rośnie, ale coraz wolniej
W porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 7,5 proc., jednak względem poprzedniego kwartału już tylko o 0,3 proc. Dla porównania – jeszcze rok wcześniej wzrosty przekraczały nawet 14 proc. rocznie. To wyraźny sygnał, że rynek pracy zaczyna się stabilizować po okresie gwałtownych zmian gospodarczych i inflacyjnych.
Dane GUS obejmują wszystkich zatrudnionych – zarówno w dużych przedsiębiorstwach, jak i małych firmach, sektorze publicznym, finansach czy administracji. To pełniejszy obraz zarobków Polaków niż publikowane co miesiąc statystyki z firm zatrudniających powyżej 10 osób.
W których branżach zarabia się najwięcej?
Najwyższe wynagrodzenia tradycyjnie notowane są w sektorze IT, finansach i energetyce. W tych branżach średnia pensja przekracza już 11 tys. zł brutto. Z kolei najniższe płace utrzymują się w handlu detalicznym, gastronomii i usługach opiekuńczych, gdzie przeciętne wynagrodzenie rzadko przekracza 5 tys. zł.
Eksperci zauważają też, że coraz większe różnice w zarobkach widać między dużymi miastami a mniejszymi ośrodkami. W Warszawie średnia pensja zbliża się do 10 tys. zł brutto, podczas gdy w wielu powiatach wschodniej Polski nie przekracza 6 tys. zł.
Co oznacza spowolnienie płac dla pracowników?
Zdaniem ekonomistów, wolniejsze tempo wzrostu wynagrodzeń może złagodzić presję inflacyjną, ale jednocześnie ograniczyć siłę nabywczą gospodarstw domowych. Wielu Polaków wciąż odczuwa skutki wysokich cen żywności, energii i usług.
Z punktu widzenia Rady Polityki Pieniężnej, schłodzenie rynku pracy może być sygnałem do utrzymania stóp procentowych na obecnym poziomie lub ich lekkiego obniżenia w 2026 roku. W praktyce oznacza to, że podwyżki wynagrodzeń w najbliższych miesiącach będą raczej symboliczne.
Co to oznacza dla czytelnika
Jeśli Twoje wynagrodzenie nie zbliża się do średniej krajowej, nie jest to powód do paniki. Statystyka obejmuje zarówno menedżerów, jak i specjalistów IT, więc realne zarobki większości Polaków są niższe. Warto jednak monitorować oferty pracy w swojej branży – rosnąca konkurencja i spowolnienie gospodarcze mogą sprawić, że w 2026 roku negocjowanie podwyżki będzie trudniejsze niż dziś.
Średnia pensja przekraczająca 8700 zł brzmi dobrze, ale eksperci przypominają: to tylko liczba. O tym, jak naprawdę żyje się Polakom, decyduje nie wysokość średniej, lecz to, ile pieniędzy zostaje w portfelu po opłaceniu rachunków.
