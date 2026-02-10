Takiej rady jeszcze nie było! Tusk stawia na AI, biotechnologię i kosmos
Premier Donald Tusk powołał Radę Przyszłości – nowe gremium doradcze złożone z przedstawicieli nauki, biznesu i nowoczesnych technologii. Rada ma wspierać rząd w przyspieszaniu decyzji dotyczących rozwoju gospodarki, innowacji i suwerenności technologicznej Polski.
Premier Donald Tusk powołał Radę Przyszłości – nowe ciało doradcze, które ma wspierać rząd w podejmowaniu decyzji dotyczących gospodarki, nauki, biznesu i nowoczesnych technologii. Inicjatywa ma na celu przyspieszenie procesów decyzyjnych oraz wzmocnienie pozycji Polski w globalnym wyścigu technologicznym. Gospodarzem prac rady został Andrzej Domański, minister finansów i gospodarki.
Czym jest Rada Przyszłości
Rada Przyszłości to zespół ekspertów reprezentujących świat nauki, innowacyjnego biznesu i nowoczesnego przemysłu. Jak podkreślił premier Donald Tusk, Polska nie chce być jedynie uczestnikiem globalnych przemian technologicznych, lecz aktywnym ich współtwórcą.
Szef rządu zaznaczył, że kluczowe znaczenie w pracach rady będą miały bezpieczeństwo technologiczne, suwerenność cyfrowa oraz rozwój nowoczesnych rozwiązań w ochronie zdrowia. Szczególny nacisk położono na sztuczną inteligencję, biotechnologię, technologie kosmiczne oraz nowoczesny przemysł obronny.
Skład Rady Przyszłości
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów przedstawiła pełny skład osobowy nowego gremium. W Radzie Przyszłości zasiadają:
- Sebastian Siemiątkowski – CEO firmy Klarna
- Krzysztof Pyrć – profesor nauk biologicznych, wirusolog
- Aleksandra Przegalińska – ekspertka w obszarze sztucznej inteligencji
- Paweł Przewięźlikowski – prezes Ryvu Therapeutics
- Aleksandra Pędraszewska – współzałożycielka funduszu venture capital Vastpoint
- Rafał Modrzewski – dyrektor generalny i współzałożyciel ICEYE
- Jarosław Królewski – prezes i współzałożyciel Synerise
- Tomasz Konic – prezes Deloitte w Europie Centralnej
- Piotr Wojciechowski – prezes WB Group
- Stefan Batory – przedsiębiorca technologiczny i współzałożyciel Booksy
- Dominik Batorski – socjolog i ekspert w dziedzinie data science
- Andrzej Domański – minister finansów i gospodarki
- Sławosz Uznański-Wiśniewski – astronauta Europejskiej Agencji Kosmicznej
- Mikołaj Raczyński – wiceprezes Polskiego Funduszu ds. Inwestycji
- Marta Winiarska – prezes Polskiego Związku Firm Biotechnologii Medycznej BioInMed
- Mati Staniszewski – CEO ElevenLabs
- Piotr Sankowski – prezes IDEAS NCB, profesor Uniwersytetu Warszawskiego
- Sebastian Kondracki – ekspert ds. transformacji cyfrowej
Premier Donald Tusk podkreślił, że są to osoby, które odnoszą sukcesy na arenie międzynarodowej i potrafią skutecznie łączyć naukę z biznesem oraz innowacją.
Zakres prac i priorytety
Minister Andrzej Domański zapowiedział, że Rada Przyszłości wkrótce przedstawi konkretne propozycje rozwiązań i narzędzi mających przyspieszyć rozwój gospodarczy Polski. Wskazał, że kraj znajduje się obecnie w gronie 20 największych gospodarek świata, jednak ambicje rządu sięgają wyżej.
Kluczowymi obszarami prac rady mają być:
- sztuczna inteligencja i analiza danych,
- technologie kosmiczne,
- technologie podwójnego zastosowania,
- biotechnologia,
- suwerenność technologiczna i bezpieczeństwo państwa.
Minister finansów poinformował również, że pierwsze posiedzenie Rady Przyszłości już się odbyło.
Znaczenie dla gospodarki
Rząd podkreśla, że powołanie Rady Przyszłości ma charakter strategiczny. Jej rekomendacje mają skrócić ścieżki decyzyjne, uelastycznić procedury administracyjne oraz lepiej wykorzystać potencjał polskiej nauki i innowacyjnych firm. Efektem ma być szybszy rozwój gospodarczy oraz wzmocnienie konkurencyjności Polski na rynkach międzynarodowych.
