Tam kupisz masło za 89 groszy. Kaufland kosi konkurencję?
To może być jedna z najbardziej szokujących promocji tego roku. Kaufland zapowiedział sprzedaż masła za zaledwie 89 groszy, a klienci w Warszawie i całej Polsce już szykują się na zakupy. Taka cena jeszcze niedawno wydawała się nierealna.
Eksperci rynku nie mają wątpliwości – w sobotę w wielu sklepach może być tłoczno od samego rana.
Masło za 89 groszy. Warunek jest jeden
Promocja dotyczy masła ekstra 200 g, czyli standardowego produktu, który znajduje się w niemal każdym koszyku zakupowym.
Żeby skorzystać z tej ceny, trzeba jednak spełnić warunek:
– zakup co najmniej 2 opakowań
To typowa strategia sieci handlowych, która ma przyciągnąć klientów do większych zakupów.
Jest limit. Tego nie kupisz bez końca
Jak w przypadku większości dużych promocji, wprowadzono ograniczenia. Na jedną osobę przypada maksymalnie 4 opakowania masła, a dokładniej – limit przypisany jest do jednej karty klienta.
Oznacza to, że nawet jeśli ktoś chciałby zrobić większy zapas, nie będzie to możliwe w ramach jednej transakcji.
Warszawa szykuje się na oblężenie sklepów
W stolicy takie promocje mają jeden scenariusz – kolejki jeszcze przed otwarciem. Masło to produkt pierwszej potrzeby, więc niska cena działa jak magnes.
Wielu klientów traktuje takie akcje jako okazję do realnych oszczędności w domowym budżecie. Przy obecnych cenach żywności różnica jest wyraźnie odczuwalna.
To kolejny sygnał wojny cenowej
Sieci handlowe coraz częściej walczą o klientów agresyjnymi promocjami. Masło za 89 groszy to przykład oferty, która ma przyciągnąć tłumy i zwiększyć sprzedaż innych produktów.
Podobne akcje pojawiają się regularnie, ale tak niska cena wciąż jest rzadkością.
Co to oznacza dla Ciebie?
– promocja obowiązuje w sobotę
– cena masła wynosi 89 groszy przy zakupie min. 2 sztuk
– obowiązuje limit 4 opakowań na osobę
– w Warszawie możliwe są duże kolejki
– warto przyjść wcześniej, bo towar może szybko zniknąć
Jedno jest pewne – taka cena nie przejdzie bez echa. A dla wielu osób będzie to najlepszy moment, żeby zrobić zapasy i choć trochę odciążyć domowy budżet.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.