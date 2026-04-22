Tam kupisz masło za 89 groszy. Kaufland kosi konkurencję?

22 kwietnia 2026 13:39 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

To może być jedna z najbardziej szokujących promocji tego roku. Kaufland zapowiedział sprzedaż masła za zaledwie 89 groszy, a klienci w Warszawie i całej Polsce już szykują się na zakupy. Taka cena jeszcze niedawno wydawała się nierealna.

Szyld sklepu Kaufland Fot. Warszawa w Pigułce
Eksperci rynku nie mają wątpliwości – w sobotę w wielu sklepach może być tłoczno od samego rana.

Masło za 89 groszy. Warunek jest jeden

Promocja dotyczy masła ekstra 200 g, czyli standardowego produktu, który znajduje się w niemal każdym koszyku zakupowym.

Żeby skorzystać z tej ceny, trzeba jednak spełnić warunek:

– zakup co najmniej 2 opakowań

To typowa strategia sieci handlowych, która ma przyciągnąć klientów do większych zakupów.

Jest limit. Tego nie kupisz bez końca

Jak w przypadku większości dużych promocji, wprowadzono ograniczenia. Na jedną osobę przypada maksymalnie 4 opakowania masła, a dokładniej – limit przypisany jest do jednej karty klienta.

Oznacza to, że nawet jeśli ktoś chciałby zrobić większy zapas, nie będzie to możliwe w ramach jednej transakcji.

Warszawa szykuje się na oblężenie sklepów

W stolicy takie promocje mają jeden scenariusz – kolejki jeszcze przed otwarciem. Masło to produkt pierwszej potrzeby, więc niska cena działa jak magnes.

Wielu klientów traktuje takie akcje jako okazję do realnych oszczędności w domowym budżecie. Przy obecnych cenach żywności różnica jest wyraźnie odczuwalna.

To kolejny sygnał wojny cenowej

Sieci handlowe coraz częściej walczą o klientów agresyjnymi promocjami. Masło za 89 groszy to przykład oferty, która ma przyciągnąć tłumy i zwiększyć sprzedaż innych produktów.

Podobne akcje pojawiają się regularnie, ale tak niska cena wciąż jest rzadkością.

Co to oznacza dla Ciebie?

– promocja obowiązuje w sobotę
– cena masła wynosi 89 groszy przy zakupie min. 2 sztuk
– obowiązuje limit 4 opakowań na osobę
– w Warszawie możliwe są duże kolejki
– warto przyjść wcześniej, bo towar może szybko zniknąć

Jedno jest pewne – taka cena nie przejdzie bez echa. A dla wielu osób będzie to najlepszy moment, żeby zrobić zapasy i choć trochę odciążyć domowy budżet.

