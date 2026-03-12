Tankowanie pod lupą. Gdzie ukryły się „tanie stacje” w Twojej okolicy?
Kierowcy przecierają oczy ze zdumienia, podjeżdżając pod dystrybutory. Choć rynek paliw przyzwyczaił nas do gwałtownych skoków, marzec 2026 roku przynosi kolejną falę podwyżek. Czy to moment, by zacząć planować trasę z uwzględnieniem „paliwowych oaz”? Najnowsze dane pokazują, że różnice między regionami sięgają nawet kilkudziesięciu groszy na litrze, a to przy pełnym baku oznacza realne oszczędności.
Mapa paliwowa Polski: Gdzie bije rekord drożyzny?
Podczas gdy średnia ogólnopolska pnie się w górę, niektóre województwa stawiają opór trendom. Analiza cen popularnej „95-tki” oraz oleju napędowego pozwala wyłonić regiony przyjazne dla portfela oraz te, które lepiej omijać szerokim łukiem.
|Województwo
|Średnia cena PB95
|Średnia cena ON
|Lubuskie (Najtaniej!)
|6,42 zł
|6,54 zł
|Śląskie
|6,48 zł
|6,59 zł
|Łódzkie
|6,55 zł
|6,64 zł
|Mazowieckie
|6,74 zł
|6,82 zł
|Dolnośląskie (Najdrożej!)
|6,81 zł
|6,89 zł
- Sytuacja na rynku ropy: Globalne napięcia ograniczające podaż surowca.
- Kurs złotego: Osłabienie waluty przekładające się bezpośrednio na koszty importu.
- Marże operatorów: Różnice w polityce cenowej dużych sieci w zależności od nasycenia konkurencją w regionie.
Historyczny wzrost kosztów transportu
Szczególną uwagę zwracają ceny paliw na autostradach i drogach ekspresowych. Tam „podatek od pośpiechu” jest najwyższy – cena za litr potrafi być o 40-50 groszy wyższa niż w punktach oddalonych o zaledwie kilka kilometrów od głównych tras. Dla stażystów i młodych pracowników dojeżdżających do pracy, koszty te stają się kluczowym elementem miesięcznego budżetu.
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.