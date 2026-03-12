Tankowanie pod lupą. Gdzie ukryły się „tanie stacje” w Twojej okolicy?

12 marca 2026 09:50 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności | Brak komentarzy

Kierowcy przecierają oczy ze zdumienia, podjeżdżając pod dystrybutory. Choć rynek paliw przyzwyczaił nas do gwałtownych skoków, marzec 2026 roku przynosi kolejną falę podwyżek. Czy to moment, by zacząć planować trasę z uwzględnieniem „paliwowych oaz”? Najnowsze dane pokazują, że różnice między regionami sięgają nawet kilkudziesięciu groszy na litrze, a to przy pełnym baku oznacza realne oszczędności.

Mężczyzna tankuje paliwo na stacji benzynowej.

Fot. Pixabay

Mapa paliwowa Polski: Gdzie bije rekord drożyzny?

Podczas gdy średnia ogólnopolska pnie się w górę, niektóre województwa stawiają opór trendom. Analiza cen popularnej „95-tki” oraz oleju napędowego pozwala wyłonić regiony przyjazne dla portfela oraz te, które lepiej omijać szerokim łukiem.

Województwo Średnia cena PB95 Średnia cena ON
Lubuskie (Najtaniej!) 6,42 zł 6,54 zł
Śląskie 6,48 zł 6,59 zł
Łódzkie 6,55 zł 6,64 zł
Mazowieckie 6,74 zł 6,82 zł
Dolnośląskie (Najdrożej!) 6,81 zł 6,89 zł
Dlaczego płacimy więcej?Eksperci wskazują na trzy główne czynniki, które pompują ceny w marcu 2026 r.:

  • Sytuacja na rynku ropy: Globalne napięcia ograniczające podaż surowca.
  • Kurs złotego: Osłabienie waluty przekładające się bezpośrednio na koszty importu.
  • Marże operatorów: Różnice w polityce cenowej dużych sieci w zależności od nasycenia konkurencją w regionie.

Historyczny wzrost kosztów transportu

Szczególną uwagę zwracają ceny paliw na autostradach i drogach ekspresowych. Tam „podatek od pośpiechu” jest najwyższy – cena za litr potrafi być o 40-50 groszy wyższa niż w punktach oddalonych o zaledwie kilka kilometrów od głównych tras. Dla stażystów i młodych pracowników dojeżdżających do pracy, koszty te stają się kluczowym elementem miesięcznego budżetu.

Źródło: Opracowanie na podstawie komunikatu Prezesa GUS z 2026 r. w sprawie przeciętnych cen towarów i usług oraz analizy serwisu Business Insider Polska dotyczącej rynku paliw płynnych.

 

 

