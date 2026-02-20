Tankuj do pełna, póki możesz. Od poniedziałku ceny na stacjach mocno w górę.

Dlaczego paliwo drożeje w 2026 roku?

Sytuacja na polskich stacjach jest bezpośrednim echem wydarzeń na światowych rynkach. Analitycy wskazują na dwa główne czynniki, które pompują ceny w górę. Po pierwsze, rosnące napięcia na Bliskim Wschodzie budzą obawy o stabilność dostaw ropy naftowej, co automatycznie podbija marże producentów. Po drugie, kurs złotego względem dolara pozostaje pod presją, co sprawia, że import surowca staje się dla nas po prostu droższy.

Prognozy na najbliższe dwa tygodnie są mało optymistyczne. Eksperci przewidują, że średnia cena benzyny Pb95 oraz oleju napędowego wzrośnie o 10-15 groszy na litrze. W niektórych regionach Polski, szczególnie przy autostradach, bariera cenowa może zostać przekroczona znacznie szybciej.