Tankuj do pełna, póki możesz. Od poniedziałku ceny na stacjach mocno w górę.
Dlaczego paliwo drożeje w 2026 roku?
Sytuacja na polskich stacjach jest bezpośrednim echem wydarzeń na światowych rynkach. Analitycy wskazują na dwa główne czynniki, które pompują ceny w górę. Po pierwsze, rosnące napięcia na Bliskim Wschodzie budzą obawy o stabilność dostaw ropy naftowej, co automatycznie podbija marże producentów. Po drugie, kurs złotego względem dolara pozostaje pod presją, co sprawia, że import surowca staje się dla nas po prostu droższy.
Prognozy na najbliższe dwa tygodnie są mało optymistyczne. Eksperci przewidują, że średnia cena benzyny Pb95 oraz oleju napędowego wzrośnie o 10-15 groszy na litrze. W niektórych regionach Polski, szczególnie przy autostradach, bariera cenowa może zostać przekroczona znacznie szybciej.
Prognozowane ceny paliw Marzec 2026
Poniższa tabela przedstawia szacunkowe zmiany cen na popularnych sieciach stacji w nadchodzących dniach:
|Rodzaj paliwa
|Obecna średnia (szacunki)
|Prognoza (za 7-14 dni)
|Przewidywana zmiana
|Benzyna Pb95
|6,65 zł/l
|6,78 zł/l
|+13 gr/l
|Olej napędowy (ON)
|6,72 zł/l
|6,87 zł/l
|+15 gr/l
|Autogaz (LPG)
|2,95 zł/l
|3,02 zł/l
|+7 gr/l
Czy to początek dłuższego trendu?
Inwestorzy z uwagą śledzą komunikaty organizacji OPEC+ oraz dane o zapasach ropy w USA. Jeśli napięcia geopolityczne nie osłabną, obecna korekta o 15 groszy może być jedynie wstępem do większych podwyżek w sezonie wakacyjnym. Warto również zauważyć, że rafinerie wchodzą w okres wiosennych przeglądów technicznych, co okresowo ogranicza podaż paliw gotowych na rynku europejskim.
Co to oznacza dla Twojego portfela?
Podwyżka na pylonach o 15 groszy to wierzchołek góry lodowej. Skutki odczujemy na wielu płaszczyznach:
- Wyższe koszty dojazdów: Dla osoby przejeżdżającej miesięcznie 2000 km samochodem spalającym 8l/100km, podwyżka o 15 groszy oznacza wzrost wydatków o około 24 zł miesięcznie. Niby niewiele, ale w skali roku to blisko 300 zł.
- Efekt domina w sklepach: Transport stanowi kluczowy element ceny każdego produktu. Droższy diesel dla firm transportowych to szybki sygnał dla sieci handlowych do podniesienia cen żywności i towarów codziennego użytku.
- Zatankuj „na zapas”? Jeśli masz taką możliwość, warto napełnić bak jeszcze przed nadchodzącym weekendem. Przy pełnym baku (60 litrów) możesz zaoszczędzić około 9-10 zł względem przyszłotygodniowych cen.
- Programy lojalnościowe: W 2026 roku walka o klienta na stacjach zaostrza się. Korzystanie z aplikacji lojalnościowych pozwala często „urwać” od 10 do 30 groszy na litrze, co całkowicie niweluje prognozowaną podwyżkę.
Źródło: Opracowanie na podstawie danych rynkowych e-petrol oraz analizy serwisu Forsal dotyczącej cen surowców i paliw na polskim rynku w lutym/marcu 2026 r.
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.