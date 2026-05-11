Tańsze paliwo od wtorku. Ministerstwo podało nowe ceny
Kierowcy mogą liczyć na niższe ceny paliw już od wtorku. Ministerstwo Energii opublikowało nowe stawki maksymalne, które oznaczają kolejną obniżkę w ostatnich dniach i mogą przełożyć się na tańsze tankowanie na stacjach w całym kraju.
Nowe ceny paliw od wtorku. Ile zapłacimy?
Zgodnie z obwieszczeniem resortu energii, od wtorku maksymalne ceny paliw wyniosą:
– benzyna 95: do 6,30 zł za litr
– benzyna 98: do 6,81 zł za litr
– olej napędowy: do 6,93 zł za litr
Oznacza to spadek w porównaniu do poniedziałku, kiedy ceny maksymalne wynosiły odpowiednio 6,35 zł, 6,85 zł i 7,03 zł.
Codzienne aktualizacje cen. Tak działa system
Ministerstwo Energii publikuje nowe ceny maksymalne każdego dnia roboczego. Obowiązują one od dnia następnego po publikacji w Monitorze Polskim.
W przypadku dni wolnych lub świąt, ogłoszone stawki obowiązują aż do najbliższego dnia roboczego.
Kary za przekroczenie cen. Nawet do 1 mln zł
Sprzedaż paliwa powyżej ustalonej ceny maksymalnej jest naruszeniem przepisów.
Kary mogą sięgać nawet 1 mln zł, a kontrolę nad rynkiem prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.
Jak ustalana jest cena maksymalna?
Mechanizm wyliczania ceny maksymalnej opiera się na kilku elementach:
– średniej cenie hurtowej paliw
– akcyzie
– opłacie paliwowej
– marży sprzedażowej (0,30 zł za litr)
– podatku VAT
To oznacza, że zmiany na rynku hurtowym szybko przekładają się na ceny detaliczne.
Obniżki podatków nadal obowiązują
Do 15 maja 2026 roku obowiązują przepisy obniżające podatki na paliwa:
– VAT zmniejszony z 23% do 8%
– akcyza obniżona o 29 gr na benzynie i 28 gr na dieslu
To jeden z głównych czynników utrzymujących ceny paliw na niższym poziomie.
Warszawa i duże miasta. Kierowcy odczują zmiany najszybciej
W dużych miastach, takich jak Warszawa, zmiany cen paliw są widoczne niemal natychmiast po publikacji nowych stawek.
To oznacza, że już od wtorku kierowcy mogą zauważyć niższe ceny na dystrybutorach.
Co to oznacza dla Ciebie? Sprawdź przed tankowaniem
– ceny paliw mogą się zmieniać codziennie
– warto porównywać stawki na różnych stacjach
– tankowanie po obniżce może oznaczać realne oszczędności
– śledź komunikaty ministerstwa
– zwracaj uwagę na limity cenowe na stacjach
