Te 17 minut mogą zmienić wszystko. Śledczy skupili się na jednym szczególe w sprawie Litewki
Śledztwo w sprawie tragicznego wypadku, w którym zginął Łukasz Litewka, wchodzi w kluczową fazę. Prokuratura ujawnia nowe ustalenia, a jeden konkretny moment zaczyna odgrywać centralną rolę w całej sprawie.
Jedna godzina i wszystko zaczyna się układać
Śledczy ustalili, że pierwsze zgłoszenie o wypadku wpłynęło do służb dokładnie o 13:17. Ta informacja nie jest przypadkowa. To właśnie wokół niej budowana jest teraz rekonstrukcja zdarzeń.
Najważniejsze pytanie brzmi: co działo się wcześniej?
Z ustaleń wynika, że kierowca podejrzany o potrącenie miał zakończyć pracę jeszcze przed 13:00. Oznacza to, że kluczowe mogą być minuty między wyjściem z pracy a momentem zgłoszenia wypadku.
Śledczy analizują każdy szczegół
Prokuratura koncentruje się teraz na tzw. „oknie czasowym”, które obejmuje kilkanaście minut przed zdarzeniem. W tym czasie mogło dojść do zdarzeń, które zaważyły na przebiegu tragedii.
Analizowane są m.in. odległości, czas przejazdu oraz możliwe postoje. Każda minuta ma znaczenie.
Telefony mogą ujawnić prawdę
Jednym z najważniejszych elementów śledztwa jest analiza danych z telefonów. Urządzenia obu uczestników wypadku zostały zabezpieczone i zawierają ogromne ilości informacji.
Specjaliści sprawdzają, czy kierowca korzystał z telefonu tuż przed zdarzeniem. Badane są także dane sieciowe, które mogą pokazać tempo przemieszczania się oraz dokładny moment wypadku.
To żmudna praca, ale może przesądzić o końcowych ustaleniach.
Wciąż kilka możliwych scenariuszy
Na tym etapie śledczy nie wykluczają żadnej hipotezy. Jedna z nich zakłada, że kierowca mógł zasłabnąć za kierownicą. Inna – że doszło do chwilowej nieuwagi.
Brak jednoznacznych śladów na jezdni sprawia, że konieczne jest oparcie się na danych technicznych i analizie ekspertów.
Decyzja sądu i kolejne kontrowersje
Podejrzany kierowca początkowo trafił do aresztu, jednak miał możliwość jego opuszczenia po wpłaceniu poręczenia w wysokości 40 000 zł. Skorzystał z tej opcji i wyszedł na wolność.
Prokuratura nie zgadza się z tą decyzją i złożyła zażalenie. Dodatkowo, ze względu na napiętą atmosferę wokół sprawy, mężczyzna został objęty ochroną policji.
Co to oznacza dla Ciebie?
Ta sprawa pokazuje, jak skomplikowane są dochodzenia w przypadku wypadków drogowych. Często jeden szczegół – jak dokładna godzina zgłoszenia – może zmienić kierunek całego śledztwa.
Dla opinii publicznej to przypomnienie, że zanim zapadną ostateczne wnioski, konieczna jest dokładna analiza wszystkich danych.
Kluczowe dni przed śledczymi
Najbliższe tygodnie mogą przynieść przełom. Jeśli uda się dokładnie odtworzyć wydarzenia z tych kilkunastu minut, śledczy będą o krok bliżej odpowiedzi na najważniejsze pytanie: co dokładnie doprowadziło do tej tragedii.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.