Te ceny wywołały oburzenie na rynku! Dyskontowa wojna o masło. Znamy szczegóły skargi do UOKiK

16 maja 2026 21:43 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności | Brak komentarzy
Do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wpłynęła skarga na praktyki Biedronki i Lidla. Zawiadomienie złożyło „Społem”, zarzucając dyskontom ich politykę cenową.

Masło w promocji na półce w Lidlu Fot. Warszawa w Pigułce
Serwis DlaHandlu poinformował, że Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Spożywców „Społem” złożył skargę do UOKiK na praktyki Biedronki i Lidla. „Społem” zarzuca dyskontom agresywną politykę cenową. Powodem są ceny masła, które zdaniem związku są drastycznie niskie.

Zarzuty wobec dyskontów

Szef UOKiK Tomasz Chróstny otrzymał pismo w tej sprawie. Autorzy uważają, że praktyki, które stosują popularne dyskonty, uderzają w zbiorowe interesy konsumentów i mogą być uznane za nieuczciwą konkurencję. Zdaniem KZRSS Społem dyskonty przesadzają, jeśli chodzi o promocyjne ceny masła.

Sytuacja podmiotów na rynku

„Społem” wskazuje, że mniejsze podmioty handlowe nie są w stanie konkurować z taką polityką cenową. Dotyczy to podmiotów takich jak polskie spółdzielnie, dla których agresywna polityka cenowa dyskontów stanowi problem w rywalizacji.

 

 

Źródło: Business Insider (businessinsider.com.pl)

 

