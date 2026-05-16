Te ceny wywołały oburzenie na rynku! Dyskontowa wojna o masło. Znamy szczegóły skargi do UOKiK

Serwis DlaHandlu poinformował, że Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Spożywców „Społem” złożył skargę do UOKiK na praktyki Biedronki i Lidla. „Społem” zarzuca dyskontom agresywną politykę cenową. Powodem są ceny masła, które zdaniem związku są drastycznie niskie.

Zarzuty wobec dyskontów

Szef UOKiK Tomasz Chróstny otrzymał pismo w tej sprawie. Autorzy uważają, że praktyki, które stosują popularne dyskonty, uderzają w zbiorowe interesy konsumentów i mogą być uznane za nieuczciwą konkurencję. Zdaniem KZRSS Społem dyskonty przesadzają, jeśli chodzi o promocyjne ceny masła.

Sytuacja podmiotów na rynku

„Społem” wskazuje, że mniejsze podmioty handlowe nie są w stanie konkurować z taką polityką cenową. Dotyczy to podmiotów takich jak polskie spółdzielnie, dla których agresywna polityka cenowa dyskontów stanowi problem w rywalizacji.